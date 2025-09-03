Қайтарылған активтер қаражатының 5,5 млрд теңгесі БҚО-дағы ауылдарды сумен жабдықтауға бағытталды
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, 4,3 млрд теңге көлеміндегі қаржыландырудың негізгі сомасы 9 нысанға бөлінетін болады.
- 1,8 млрд теңге 1,7 мыңнан астам тұрғыны бар Қаратөбе ауданының Төлен, Сәуле және Қарақамыс елді мекендеріне жаңа тармақ салу арқылы сумен жабдықтаудың магистралды жүйелерін салуға;
- 2,5 млрд теңге Теректі, Қаратөбе аудандарының 8 ауылында, сондай-ақ Бәйтерек ауданында сумен жабдықтау желілерін салуға бағытталды.
- Сондай-ақ, 1,2 млрд теңге - бұрын Бәйтерек ауданы Кирсанов ауылының тұрғындарын сумен қамтамасыз етуге және Жәнібек ауданындағы Урдин топтық су құбырын қайта жаңартуға бағытталады. Бүгінгі таңда жұмыс 60% орындалды.
Аталған жұмыс Мемлекет басшысының халықты сапалы ауыз сумен 100% қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыруға бағытталған. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің деректері бойынша Батыс Қазақстан облысындағы ағымдағы қолжетімділік деңгейі қалаларда 100%-ды, ал ауылдық елді мекендерде 97%-ды құрайды.
Бүгінгі таңда Арнаулы мемлекеттік қордан 400-ден астам әлеуметтік маңызы бар жобаны салуға 375 млрд теңге бағытталды. Мектептер, ауруханалар, спорт кешендері, сумен жабдықтау нысандары және басқа да нысандар салынуда. Қазірдің өзінде 44 нысан аяқталып, ел игілігіне берілді.
