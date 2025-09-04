Төлем тағайындау кодтары: өзгерістер енгізілді
2025 жылғы 25 тамыздағы Ұлттық банк басқармасының қаулысымен экономиканың салалары мен төлем тағайындау кодтарын қолдану қағидаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, төлем тағайындау кодтарының егжей-тегжейлі кестесі жаңартылды.
Не өзгерді:
- 721-код өзгертілді – "Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлік үшін төлемдер" (7-бөлім: Тауарлар және материалдық емес активтер);
- жаңа 723-код енгізілді – "Көппәтерлі тұрғын үй немесе жекелеген тұрғын үйлер кешені құрылысына үлестік қатысу туралы шарттар бойынша үлесті сатып алуға төлемдер".
Өзгерістер 2026 жылғы 2 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Бұған дейін Қазақстанда банктік шоттарды жүргізу және ақша аударымдары ережелерінің өзгергені хабарланған болатын.
