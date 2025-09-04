АҚШ-тың Флорида штаты міндетті вакциналауды тоқтатуды жоспарлап отыр
Сурет: pixabay
АҚШ-тың Флорида штаты міндетті вакциналауды тоқтатуды көздеп отыр. Жоспарға сәйкес, мектеп оқушылары да екпеден босатылады.
Штаттың губернаторы Рон Десантис пен бас хирург Джозеф Лападоның айтуынша, вакцинаны салу мәселесінде әр адамға таңдау мүмкіндігі берілуі тиіс, деп жазады qazaqstan.tv.
Алайда қоғамдық денсаулық сарапшыларының пікірінше, егер мемлекеттік міндетті екпе тоқтатылса, балалар, туристер және иммунитеті әлсіз адамдар арасында түрлі аурулардың өршу қаупі бар.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript