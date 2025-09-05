#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда күрт салқындап, жаңбыр жауады: демалыс күндеріне арналған ауарайы болжамы

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 14:15 Фото: unsplash
Алдағы сенбі-жексенбіде және жаңа жұмыс аптасының алғашқы күні – дүйсенбіде Қазақстанға қолайсыз ауа райы келеді. "Қазгидромет" РМК-ның 2025 жылғы 6, 7 және 8 қыркүйекке арналған болжамына сәйкес, ел аумағында күрт салқындау мен қатты жаңбыр күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың айтуынша, алдағы үш күнде елдің басым бөлігінде ауа райын солтүстік-батыс циклон мен онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер айқындайды – найзағаймен жаңбыр жауады.

Гидрометорталық нақтылады, қатты жаңбыр, бұршақ және дауыл күтіледі:

  • 6 қыркүйекте – Қазақстанның солтүстік-батысында,
  • 7-8 қыркүйекте – елдің солтүстігінде,
  • 8 қыркүйекте – шығыста және орталықта.
"Республика бойынша жел күшейеді, түнгі және таңғы уақытта солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста, орталықта – тұман болады. Ал оңтүстік-батыста және оңтүстікте шаңды дауыл күтіледі", – деді синоптиктер.

Температуралық фон бойынша салқындау болжанады:

  • солтүстік-батыста – түнде +8…+16°С, күндіз +15…+25°С,
  • солтүстікте – түнде +8…+15°С, күндіз +13…+20°С,
  • орталықта – түнде +7…+18°С, күндіз +15…+23°С,
  • оңтүстікте – түнде +12…+20°С, күндіз +22…+30°С.

Сонымен қатар, температураның жоғарылауы күтіледі:

  • шығыста – түнде +5…+15°С, күндіз +20…+28°С.
"Елдің батысы мен оңтүстік-шығысында температуралық фонда айтарлықтай өзгерістер болжанбайды", – деп түйіндеді "Қазгидромет" РМК.

Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 5 қыркүйекке Алматыда және Қазақстанның 17 облысында дауылды ескерту жариялаған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
