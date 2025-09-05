Қазақстанда күрт салқындап, жаңбыр жауады: демалыс күндеріне арналған ауарайы болжамы
Алдағы сенбі-жексенбіде және жаңа жұмыс аптасының алғашқы күні – дүйсенбіде Қазақстанға қолайсыз ауа райы келеді. "Қазгидромет" РМК-ның 2025 жылғы 6, 7 және 8 қыркүйекке арналған болжамына сәйкес, ел аумағында күрт салқындау мен қатты жаңбыр күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың айтуынша, алдағы үш күнде елдің басым бөлігінде ауа райын солтүстік-батыс циклон мен онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер айқындайды – найзағаймен жаңбыр жауады.
Гидрометорталық нақтылады, қатты жаңбыр, бұршақ және дауыл күтіледі:
- 6 қыркүйекте – Қазақстанның солтүстік-батысында,
- 7-8 қыркүйекте – елдің солтүстігінде,
- 8 қыркүйекте – шығыста және орталықта.
"Республика бойынша жел күшейеді, түнгі және таңғы уақытта солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста, орталықта – тұман болады. Ал оңтүстік-батыста және оңтүстікте шаңды дауыл күтіледі", – деді синоптиктер.
Температуралық фон бойынша салқындау болжанады:
- солтүстік-батыста – түнде +8…+16°С, күндіз +15…+25°С,
- солтүстікте – түнде +8…+15°С, күндіз +13…+20°С,
- орталықта – түнде +7…+18°С, күндіз +15…+23°С,
- оңтүстікте – түнде +12…+20°С, күндіз +22…+30°С.
Сонымен қатар, температураның жоғарылауы күтіледі:
- шығыста – түнде +5…+15°С, күндіз +20…+28°С.
"Елдің батысы мен оңтүстік-шығысында температуралық фонда айтарлықтай өзгерістер болжанбайды", – деп түйіндеді "Қазгидромет" РМК.
Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 5 қыркүйекке Алматыда және Қазақстанның 17 облысында дауылды ескерту жариялаған болатын.
