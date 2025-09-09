ҚМА арнайы операциясы: Таиландтан келген сәлемдемеден есірткі табылды
Сурет: Telegram/afm_rk
Қарағанды облысы бойынша ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті прокуратураның үйлестіруімен ірі көлемдегі есірткі заттарының контрабандасын әшкереледі. Бұл туралы 2025 жылғы 9 қыркүйекте Zakon.kz-ке ҚМА баспасөз қызметінде хабарлады.
Агенттік мәліметінше, бақыланатын жеткізу әдісі қолданылған арнайы операция барысында Таиланд Корольдігінен есірткі арнасын ұйымдастырған азамат анықталып, әшкереленді.
Қылмыстық әрекетін жасыру мақсатында күдікті өзінің танысы – кәмелетке толмаған жасөспірімді «дроп» ретінде пайдаланып, есірткі салынған пошталық сәлемдемені «Қазпошта» АҚ арқылы оның атына рәсімдеген.
Жеке тінту кезінде одан 1,3 келі есірткі заты – каннабис WAX тәркіленді.
Тергеу барысында күдіктінің Қарағанды қаласында Telegram мессенджері арқылы «жертөле» әдісімен есірткі таратқаны да анықталды.
Қазіргі уақытта күдікті екі ай мерзімге қамауға алынды.
Тергеу жалғасуда.
Қылмыстық-процессуалдық кодекстің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жария етуге жатпайды.
