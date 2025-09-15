#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Елордада 70 су есептегіш құралды ұрлаған ер адам ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 10:11 Фото: Zakon.kz
"Қылмысты тоқтату" жедел алдын алу іс-шарасы аясында Астана қаласының полиция қызметкерлері пәтер иелері кооперативінен түскен бірнеше шағым бойынша көпқабатты тұрғын үйлердің подъездерінен су есептегіш құралдарын жасырын ұрлаған күдіктіні анықтап, ұстады.

Тергеу барысында 44 жастағы ер адамның тұрғын үйлердің кіреберістеріне еркін кіріп, жалпы саны 70 су есептегіш құралды ұрлап кеткені анықталды.

Күдікті бейнебақылау камералары арқылы әшкереленді. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция оның жеке басын анықтады.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде, сондай-ақ күдіктінің бұрын жасалған басқа да ұрлыққа қатысы бар-жоғы анықталып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жолдасын жабайы аңмен шатастырып алған: Ресейде аңшы адамды атып өлтірді
10:30, Бүгін
Жолдасын жабайы аңмен шатастырып алған: Ресейде аңшы адамды атып өлтірді
Алматының Әуезов ауданында жаңа сквер пайда болды
10:01, Бүгін
Алматының Әуезов ауданында жаңа сквер пайда болды
"Өлтіре салыңдар": АҚШ-та Fox News жүргізушісінің үйсіздерге қатысты мәлімдемесі дау туғызды
09:43, Бүгін
"Өлтіре салыңдар": АҚШ-та Fox News жүргізушісінің үйсіздерге қатысты мәлімдемесі дау туғызды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: