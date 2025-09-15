#Қазақстан
Қоғам

Алматыда самокат мінген адам баланы қағып, оқиға орнынан қашып кетті

Алматыда самокат мінген адам баланы қағып, оқиға орнынан қашып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 18:34 Сурет: Zakon.kz
Әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа сәйкес, 28 гвардияшы-панфиловшылар атындағы саябақта самокат мінген адам баланы қағып, оқиға орнынан кетіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, бүлдіршін жарақат алған.

Zakon.kz тілшісі 2025 жылғы 15 қыркүйекте қалалық полицияның баспасөз қызметіне жүгінді. Ведомство оқиғаны растады.

"Алматының Медеу ауданында электрсамокат жүргізушісі кәмелетке толмаған қыз баланы қағып, оқиға орнынан қашып кеткен", - делінген Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.

Полиция өкілдерінің айтуынша, бұл дерек бойынша дереу тексеру басталған.

"Құқық бұзушының жеке басы жақын арада анықталады, ол заңға сәйкес жауапқа тартылады", - деп мәлімдеді полиция департаменті.

Қазір тәртіп сақшылары кешенді іздестіру шараларын жүргізіп жатыр.

Еске салайық, 2 қыркүйекте Алматыда екі жасөспірім самокатпен келе жатып, ішінде сәбиі бар арбаға соғылған. Абырой болғанда, бала зардап шеккен жоқ.

Ал бүгін, 15 қыркүйекте самокат мінушілерге тротуарда жүруге тыйым салынатыны хабарланды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жанәбілов пен Төлегенованың адвокаты қылмыстық іс қозғау туралы шешімге шағым түсірмек
19:22, Бүгін
Жанәбілов пен Төлегенованың адвокаты қылмыстық іс қозғау туралы шешімге шағым түсірмек
Самокат мінушілерге тротуарда жүруге тыйым салынбақ
17:40, Бүгін
Самокат мінушілерге тротуарда жүруге тыйым салынбақ
Қазақстанда биыл 16,6 мыңнан астам мас жүргізуші ұсталды
17:20, Бүгін
Қазақстанда биыл 16,6 мыңнан астам мас жүргізуші ұсталды
