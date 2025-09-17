Қазақстанда 2026 жылдан бастап банк жүйесіндегі бухгалтерлік есеп ережелері жаңартылады
Банк жүйесінде бухгалтерлік есеп жүргізу мәселелері бойынша түзетулер Қазақстан Ұлттық банкінің нормативтік-құқықтық актілерін консолидациялау, құқықтық негізді жетілдіру және бухгалтерлік есеп пен қаржылық есепті халықаралық стандарттарға сәйкес жүргізуді жетілдіру мақсатында әзірленген.
Нақты айтқанда, жоба аясында:
Довериялық операциялар мен кастодиалдық қызмет бойынша бухгалтерлік есеп жүргізу нұсқаулығы жаңа редакцияда ұсынылады, ол БВУ, шетелдік банктердің Қазақстандағы филиалдары, "Қазақстан Даму Банкі" АҚ және ипотекалық ұйымдар бойынша бухгалтерлік есеп нұсқаулығымен біріктіріледі, сондай-ақ ислам банктері үшін есеп жүргізу нұсқаулығы да қосылады;
БВУ, ипотекалық ұйымдар, "Қазақстан Даму Банкі" АҚ және шетелдік банктердің Қазақстандағы филиалдары үшін типтік шоттар жоспарына қаржылық активтер мен міндеттемелер бойынша ақпаратты егжей-тегжейлі көрсету үшін жаңа шоттар енгізіледі;
Ұлттық банктің бухгалтерлік есеп жүргізу мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілеріндегі сілтемелер өзекті етіледі;
Редакциялық түзетулер енгізіледі.
Құжаттың 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енуі жоспарлануда.
Жоба "Ашық НҚА" сайтында 1 қазанға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылған.