Астана, Алматы және Шымкентте алдағы күндері жаңбыр мен найзағай күтілуде
Астанадағы ауа райы болжамы
23 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр, күндіз найзағай. Жел солтүстік-батыстан, жылдамдығы 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +15+17°С.
24 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан, 9-14 м/с. Температура түнде +9+11°С, күндіз +22+24°С.
25 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан, 9-14 м/с. Температура түнде +9+11°С, күндіз +23+25°С.
Алматыдағы ауа райы болжамы
23 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр, кей жерлерде қатты, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан 3-8 м/с, кей кездері екпіні 18 м/с. Температура түнде +13+15°С, күндіз +17+19°С.
24 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, түнде жаңбыр. Жел батыстан 3-8 м/с, түнде екпіні 15 м/с. Температура түнде +10+12°С, күндіз +18+20°С.
25 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде әлсіз тұман. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Температура түнде +7+9°С, күндіз +20+22°С.
Шымкенттегі ауа райы болжамы
23 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 8-13 м/с. Температура түнде +14+16°С, күндіз +25+27°С.
24 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Температура түнде +11+13°С, күндіз +26+28°С.
25 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Температура түнде +12+14°С, күндіз +27+29°С.