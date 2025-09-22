#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Астана, Алматы және Шымкентте алдағы күндері жаңбыр мен найзағай күтілуде

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 16:26 Фото: unsplash
Астана, Алматы және Шымкентке найзағайлы жаңбыр қайта оралады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі ұсынған 2025 жылғы 23, 24 және 25 қыркүйекке арналған үш күндік ауа райы болжамында айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанадағы ауа райы болжамы

23 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр, күндіз найзағай. Жел солтүстік-батыстан, жылдамдығы 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +6+8°С, күндіз +15+17°С.

24 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан, 9-14 м/с. Температура түнде +9+11°С, күндіз +22+24°С.

25 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан, 9-14 м/с. Температура түнде +9+11°С, күндіз +23+25°С.

Алматыдағы ауа райы болжамы

23 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр, кей жерлерде қатты, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан 3-8 м/с, кей кездері екпіні 18 м/с. Температура түнде +13+15°С, күндіз +17+19°С.

24 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, түнде жаңбыр. Жел батыстан 3-8 м/с, түнде екпіні 15 м/с. Температура түнде +10+12°С, күндіз +18+20°С.

25 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде әлсіз тұман. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Температура түнде +7+9°С, күндіз +20+22°С.

Шымкенттегі ауа райы болжамы

23 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 8-13 м/с. Температура түнде +14+16°С, күндіз +25+27°С.

24 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Температура түнде +11+13°С, күндіз +26+28°С.

25 қыркүйек: ауыспалы бұлтты, күндіз жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Температура түнде +12+14°С, күндіз +27+29°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
21-23 қыркүйекке арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша ауа райы болжамы
12:56, 21 қыркүйек 2025
21-23 қыркүйекке арналған еліміздің үш ірі қаласы бойынша ауа райы болжамы
Қар және +25°C: Алматыдағы келесі аптаға арналған ауа райы болжамы
18:47, 19 қыркүйек 2025
Қар және +25°C: Алматыдағы келесі аптаға арналған ауа райы болжамы
19–21 қыркүйек: Алматыда жылу мен жаңбыр, Шымкентте жауын-шашынсыз
15:27, 18 қыркүйек 2025
19–21 қыркүйек: Алматыда жылу мен жаңбыр, Шымкентте жауын-шашынсыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: