Қазақстандықтар сиыр еті бағасының өсуіне шағымдану үшін жедел желіге хабарласа алады
Министрлік мәліметінше, 1 келі сиыр етін өндірудің орташа өзіндік құны 2 800–3 100 теңге аралығында.
Алайда дүкен сөрелерінде баға бұдан жоғары болуы мүмкін. Себебі бөлшек саудадағы құн өндіріс шығындары мен сауда үстемесіне ғана емес, еттің қай бөлігі сатылып жатқанына да байланысты.
Соған қарамастан, халықтың сұрақтары азайған жоқ. Сондықтан 2025 жылғы 23 қыркүйекте Сауда және интеграция министрлігі сиыр еті нарығындағы жағдайға қатысты мәселелер бойынша жедел желі ашты.
"Желі республика бойынша жұмыс істейді және қарапайым азаматтар мен кәсіпкерлер үшін қолжетімді". ҚР Сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметі
Мамандардың айтуынша, жедел желіге сиыр еті бағасына, сауда нүктелеріндегі үстемақыға, сондай-ақ өнім жеткізу кезінде туындайтын мәселелерге қатысты шағымдануға болады.
Байланыс нөмірлері
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті, ҚР Сауда және интеграция министрлігі (Астана):
- +7 (7172) 74-98-32;
- +7 (7172) 75-06-49;
- +7 (7172) 74-98-36.
Өңірлердегі жедел желілер:
- Астана: 8 (7172) 57-64-02
- Алматы: 8 (727) 392-21-54
- Шымкент: 8 (7252) 53-07-06
- Абай облысы: (7222) 35-37-43
- Ақмола облысы: 8 (7162) 50-29-89
- Ақтөбе облысы: 8 (7132) 54-81-26
- Алматы облысы: 8 (7272) 72-50-083
- Атырау облысы: 8 (7122) 52-03-91
- Батыс Қазақстан облысы: 8 (7112) 50-00-44
- Жамбыл облысы: 8 (7262) 54-21-69
- Жетісу облысы: 8 (7282) 41-56-10
- Қарағанды облысы: 8 (7212) 21-42-08
- Қостанай облысы: 8 (7142) 53-46-80
- Қызылорда облысы: 8 (7242) 71-15-30
- Маңғыстау облысы: 8 (7292) 43-14-34, 8 (7292) 43-01-17
- Павлодар облысы: 8 (7182) 55-10-70
- Солтүстік Қазақстан облысы: 8 (7152) 46-81-33
- Түркістан облысы: Абдусаттаров Нұрдаулет +7 707 111 6501, Әшімханов Асқар +7 771 322 82 82
- Ұлытау облысы: 8 (7102) 76-30-10
- Шығыс Қазақстан облысы: 8 (7232) 26-72-07