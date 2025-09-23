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Қоғам

"Қошқар-Ата" аумағына 1 млн түп сексеуіл көшеті отырғызылады

&quot;Қошқар-Ата&quot; аумағына 1 млн түп сексеуіл көшеті отырғызылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 14:50 Сурет: Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі
Маңғыстау облысында "Қошқар-Ата" қалдық қоймасын қалпына келтіру жұмыстары басталды. 2025 жылдың қазан айынан бастап 640 гектар жерге 1 млн түп сексеуіл көшеті отырғызылып, заманауи суару жүйесі орнатылады.

Қазіргі таңда қойма аумағын темір қоршаумен қоршау жұмыстары жүргізілуде. Жоба Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы аясында іске асырылуда.

Облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай қоймаға арнайы барып, атқарылып жатқан жұмыстармен танысты.

"Қошқар-Ата" аумағына 1 млн түп сексеуіл көшеті отырғызылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 14:50

Сурет: Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі

2024 жылғы зерттеу нәтижесінде қойма аумағында радиоактивті ластану шекті деңгейден аспайтыны анықталып, биологиялық рекультивация жұмыстары ұсынылған болатын. Осы негізде "2025-2026 жылдарға арналған жасыл қорғау аймағын құру жобасы" әзірленді.

Жоба өңір экологиясын жақсартуға, халық денсаулығына әсер ететін факторларды азайтуға, сондай-ақ қалдық қоймасының ұзақ мерзімді экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

"Қошқар-Ата" аумағына 1 млн түп сексеуіл көшеті отырғызылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 14:50

Сурет: Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі

Іс-шара барысында өңір басшысына жобаның жүзеге асырылу барысы мен алдағы жоспарлар таныстырылды.

Әкімнің айтуынша, бұл бастама өңір үшін стратегиялық маңызға ие.

"Қошқар-Ата қалдық қоймасы – халық арасында көптен бері алаңдаушылық туғызып келе жатқан мәселе. Бүгінгі басталған жұмыстар – экологияны сауықтыруға бағытталған маңызды қадам. Біз бұл істі жүйелі әрі ашық түрде жүзеге асыруға мүдделіміз. Жоба Мемлекет басшысының бақылауында тұр. 2026 жылдың аяғына дейін аяқталу қажет", – деді Нұрдәулет Қилыбай.

Бұған дейін Қазақстан 2025 жылғы өнімді қай елдерге экспорттауды жоспарлауда екенін жазғанбыз.

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