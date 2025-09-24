24 қыркүйек күні доллар арзандады
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылдың 24 қыркүйегінде сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 542,80 теңге болды, бұл 2,11 теңгеге төмендеді.
Рубльдің бағамы 6,49 теңгеге дейін төмендеді (-0,04).
Қытай юанінің салмақталған орташа бағамы таңертеңгі саудада 76,32 теңге болды (-0,22).
Валюталық айырбас пункттерінде долларды 542,3-544,7 теңге аралығында сатып алады/сатады, еуро – 638-642,5 теңге, рубль – 6,41-6,53 теңге.
Дүниежүзілік мұнай бағалары 23 қыркүйек күні саудада өсіп жатыр.
Brent мұнайы фьючерстері 1,6%-ға өсті және баррель үшін 67,63 доллар деңгейіне жетті.
Американдық WTI мұнайы бағасы 1,8%-ға көтеріліп, баррель үшін 63,41 долларға жетті.
Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 545,01 теңгеге, еуроны – 642,84 теңгеге, рубльді – 6,52 теңгеге бекітті.
