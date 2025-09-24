#Қазақстан
Қоғам

24 қыркүйек күні доллар арзандады

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 16:06 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылдың 24 қыркүйегінде сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндік сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 542,80 теңге болды, бұл 2,11 теңгеге төмендеді.

Рубльдің бағамы 6,49 теңгеге дейін төмендеді (-0,04).

Қытай юанінің салмақталған орташа бағамы таңертеңгі саудада 76,32 теңге болды (-0,22).

Валюталық айырбас пункттерінде долларды 542,3-544,7 теңге аралығында сатып алады/сатады, еуро – 638-642,5 теңге, рубль – 6,41-6,53 теңге.

Дүниежүзілік мұнай бағалары 23 қыркүйек күні саудада өсіп жатыр.

Brent мұнайы фьючерстері 1,6%-ға өсті және баррель үшін 67,63 доллар деңгейіне жетті.

Американдық WTI мұнайы бағасы 1,8%-ға көтеріліп, баррель үшін 63,41 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллардың бағамын 545,01 теңгеге, еуроны – 642,84 теңгеге, рубльді – 6,52 теңгеге бекітті.

