24 қазан күні валюта нарығындағы бағам қалай өзгерді

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 16:22 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 24 қазан 2025 жылы сағат 15:30-да шетелдік валюталар бойынша күндік сауда аяқталды деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақты орташа бағамы 538,13 теңгені (+0,01) құрады.

Рубль бағамы 6,63 теңгеге дейін көтерілді (+0,02).

Юаньдың салмақты орташа бағамы таңертеңгі саудада 75,49 теңге (+0,02) болды.

Алушылар мен сатушылардағы айырбастау пунктерінде доллар 539–541,5 теңгеден, еуро 624–628 теңгеден, рубль 6,57–6,69 теңгеден саудаланып жатыр.

Әлемдік мұнай бағалары 24 қазан саудасында төмендеді.

Сонымен, Brent маркалы мұнайдың желтоқсан фьючерстерінің бағасы 0,29%-ға төмендеп, баррель үшін 65,77 доллар болды.

WTI маркалы желтоқсан фьючерстері 0,36%-ға төмендеп, 61,57 долларға жетті.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 538,11 теңге, еуроны 623,51 теңге, рубльді 6,61 теңге деп белгіледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
