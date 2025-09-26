#Қазақстан
Қоғам

Түнде –6°С дейін: 28 қыркүйектен бастап Қазақстанда күрт суыту күтіледі

Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 13:04 Фото: Zakon.kz
Қазақстан бойынша 2025 жылғы 27, 28 және 29 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын "Қазгидромет" РМК мамандары жариялады. Синоптиктердің айтуынша, жылы күндерден кейін елімізде күрт суыту басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, елдің солтүстік бөлігінде ауа райына солтүстік-батыс циклон әсер етеді. Ол жақта жаңбыр жауып, кей жерлерде қатты жаңбыр күтіледі. 28–29 қыркүйекте жаңбырдың қарға ауысуы мүмкін.

Ал Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде оңтүстік циклон әсерінен найзағайлы жаңбыр жауады.

"Республика бойынша желдің күшеюі, түнгі және таңғы уақытта тұман күтіледі". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Сондай-ақ синоптиктердің айтуынша, елімізде суыту 28 қыркүйектен басталады.

"Суық антициклонның енуімен алдымен солтүстік өңірлерде, кейін оның оңтүстікке қарай жылжуымен Қазақстанның басым бөлігінде ауа температурасының төмендеуі күтіледі". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Ауа температурасы мынадай болады деп болжануда:

Батыс өңірлерде: түнде +3…+8°С, күндіз біртіндеп +10…+18°С-тан +13…+22°С-қа дейін жылытады.

Оңтүстік-батыста: түнде +10…+15°С-тан +7…+12°С-қа дейін төмендейді, күндіз +13…+18°С-тан +18…+23°С-қа дейін көтеріледі.

Солтүстік-батыс пен солтүстікте: түнде +3…+13°С-тан –1…–6°С-қа дейін төмендейді, күндіз +10…+15°С-тан +3…+10°С-қа дейін суытады.

Павлодар облысында және орталықта: түнде +5…+15°С-тан +2…+7°С-қа дейін төмендейді, күндіз +22…+28°С-тан +7…+18°С-қа дейін төмендейді.

Шығыста: түнде +2…+10°С-тан +7…+15°С-қа дейін ауытқиды, күндіз +25…+30°С-тан +20…+25°С-қа дейін төмендейді, солтүстік бөлігінде +10…+15°С болады.

Оңтүстікте: түнде +9…+18°С-тан +5…+13°С-қа дейін төмендейді, күндіз +22…+32°С-тан +15…+28°С-қа дейін төмендейді.

Оңтүстік-шығыста: түнде +10…+15°С, таулы аймақтарда 0…+5°С, күндіз +23…+30°С, тауларда +15…+20°С болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
