#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
549.06
644.87
6.66
Қоғам

СҚО-да полицейлер Астана тұрғынын есірткі сатты деген күдікпен ұстады

СҚО-да полицейлер Астана тұрғынын есірткі сатты деген күдікпен ұстады, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 18:51 Сурет: polisia.kz
СҚО полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының мәліметінше, ол Петропавлға 20 қыркүйекте барған және дәл сол күні ірі көлемдегі психотроптық заттармен ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тәркілеу барысында мефедронның аналогы бар 34 түйіншек анықталды. Сонымен қатар жалдамалы пәтерінен тағы 60 түйіншек табылды.

"Барлығы 104 грамм "синтетика" алынды. Тергеу жүргізіліп жатыр. Айта кетерлігі, мұншама көлемдегі есірткі жүздеген "қалташа" түрінде таратылуы мүмкін еді. Жедел ұстау қала аумағында есірткінің кең таралуына жол бермеді", - деп хабарлады полиция.

Жедел уәкілдердің айтуынша, есірткі саудасын ұйымдастырушылар жастарды "оңай табыс" уәдесімен азғырады. Алайда шынайы өмірде мұндай әрекет көбіне алғашқы апталарда, тіпті әшкереленіп, қылмыстық жауапкершілікке әкеледі. Жыл басынан бері СҚО-да есірткі сату күдігімен 40-тан астам адам ұсталды, олардың 36-сы – 25 жасқа дейінгі жастар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан волейболы қарқынды даму жолына түсті
19:04, Бүгін
Қазақстан волейболы қарқынды даму жолына түсті
Қазақстанда баспаналы болудың жолы жеңілдей түсті
18:33, Бүгін
Қазақстанда баспаналы болудың жолы жеңілдей түсті
"Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы: клуб жанкүйерлерге үндеу жасады
18:12, Бүгін
"Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы: клуб жанкүйерлерге үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: