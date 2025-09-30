СҚО-да полицейлер Астана тұрғынын есірткі сатты деген күдікпен ұстады
Сурет: polisia.kz
СҚО полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының мәліметінше, ол Петропавлға 20 қыркүйекте барған және дәл сол күні ірі көлемдегі психотроптық заттармен ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тәркілеу барысында мефедронның аналогы бар 34 түйіншек анықталды. Сонымен қатар жалдамалы пәтерінен тағы 60 түйіншек табылды.
"Барлығы 104 грамм "синтетика" алынды. Тергеу жүргізіліп жатыр. Айта кетерлігі, мұншама көлемдегі есірткі жүздеген "қалташа" түрінде таратылуы мүмкін еді. Жедел ұстау қала аумағында есірткінің кең таралуына жол бермеді", - деп хабарлады полиция.
Жедел уәкілдердің айтуынша, есірткі саудасын ұйымдастырушылар жастарды "оңай табыс" уәдесімен азғырады. Алайда шынайы өмірде мұндай әрекет көбіне алғашқы апталарда, тіпті әшкереленіп, қылмыстық жауапкершілікке әкеледі. Жыл басынан бері СҚО-да есірткі сату күдігімен 40-тан астам адам ұсталды, олардың 36-сы – 25 жасқа дейінгі жастар.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript