#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
549.15
643.88
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
549.15
643.88
6.71
Қоғам

"Қар жауып, көктайғақ болады". Қазақстанның басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды

Көктайғақ, ауа райы болжамы, 2 қазан, дауылды ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 22:42 Сурет: pixabay
Астанада, Алматыда және Қазақстанның 16 облысында 2 қазанда дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.

Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түсіп, тау бөктеріндегі аудандарда көктайғақ болады деп күтіледі. Облыстың таулы аудандарында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі күтіледі. Таразда 2 қазанда түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), түнде және таңертең тұман, көктайғақ болады деп күтіледі. Жоғары өрт қаупі күтіледі.

Түнде Жетісу облысының таулы аудандарында жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман болады деп күтіледі. Батыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді.

Маңғыстау облысының батысында, солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Ақтауда 2 қазанда жоғары өрт қаупі сақталады.

Алматы облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман болады деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында солтүстік-батыстан шығысқа, оңтүстік-шығысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Алматыда 2 қазанда түнде жауын-шашын болады деп күтіледі.

Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстік-шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Атырауда 2 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.

Түнде Павлодар облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), түнде және таңертең облыстың солтүстігінде тұман болады деп күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Павлодарда 2 қазанда түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болып, батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.

Түнде Түркістан облысының таулы аудандарында тұман болады деп күтіледі. Облыстың тау асуларында солтүстіктен, солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Облыстың солтүстігінде, батысында, шөлді аудандарында төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістанда 2 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.

Астанада 2 қазанда аздап жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп күтіледі.  Таңертең және күндіз солтүстік-батыстан жел соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді.

Түнде Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында сынап бағаны 3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі, облыстың солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында төтенше өрт қаупі сақталады. Оралда 2 қазанда түнде топырақ беті қатып, үсік жүреді деп күтіледі. Күндіз жоғары өрт қаупі сақталады.

Күндіз Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Қарағандыда 2 қазанда оңтүстік-батыстан, батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с болады деп күтіледі.

2 қазанда Ұлытау облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

Түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде жауын-шашын, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), облыстың солтүстігінде, шығысында тұман, көктайғақ болады деп күтіледі. Түнде облыстың оңтүстігінде, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

Түнде Абай облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жауын-шашын (жаңбыр, қар), түнде және таңертең облыстың оңтүстігінде, шығысында, орталығында тұман, көктайғақ болады деп күтіледі. Түнде облыстың шығысында, оңтүстігінде, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығын солтүстік-батыстан, батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді.

2 қазанда Қызылорда облысында төтенше өрт қаупі сақталады.

Түнде және күндіз Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), облыстың батысында, солтүстігінде тұман болады деп күтіледі. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді. Көкшетауда 2 қазанда аздап жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

Түнде Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (қар, жаңбыр), түнде және таңертең облыстың батысында, оңтүстігінде тұман болады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

Түнде Солтүстік Қазақстан облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді. Петропавлда 2 қазанда түнде жауын-шашын (көбінесе жаңбыр) болады деп күтіледі. Солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді.

Айта кетсек, алдағы үш күнде Астанада сынап бағаны 4 градус суықты көрсетіп, қар жауатыны, үсік жүретіні, ал Алматыда сынап бағаны 3 градус жылы болып, ауа райы жаңбырлы болатыны, күн салқындайтыны болжанады. Шымкентте болса, күн әлі жылы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тұман, үсік, екпіні күшті жел мен жауын-шашын: Қазақстан өңірлерінде ауа райы күрт өзгереді
19:43, 30 қыркүйек 2025
Тұман, үсік, екпіні күшті жел мен жауын-шашын: Қазақстан өңірлерінде ауа райы күрт өзгереді
Алматыда қар мен суық күндер жақындап келеді
17:11, 30 қыркүйек 2025
Алматыда қар мен суық күндер жақындап келеді
"Қар жауып, үсік жүреді". 30 қыркүйекте еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
21:47, 29 қыркүйек 2025
"Қар жауып, үсік жүреді". 30 қыркүйекте еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: