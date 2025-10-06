#Қазақстан
Қоғам

7–9 қазан күндері Қазақстанда жылы әрі ашық ауа райы күтіледі

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 12:02 Фото: Zakon.kz
Казгидромет алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Республиканың басым бөлігінде 7, 8 және 9 қазан күндері ашық ауа райы сақталады.

"Алдағы күндері елдің көпшілік өңірінде солтүстік-батыс антициклонының әсерінен күн ашық болады. Тек республиканың солтүстігі мен шығысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Ел аумағында жел күшейіп, тұман түседі, ал оңтүстік пен оңтүстік-батыста шаңды дауыл болуы мүмкін", – деп мәлімдеді РГП "Қазгидромет".

Сондай-ақ синоптиктер кейбір өңірлерде ауа температурасының төмендеуі күтілетінін атап өтті:

Солтүстік және орталық өңірлерде түнде ауа температурасы –1...–7°С дейін төмендеп, күндіз +4...+16°С шамасында болады;

Шығыс аймақтарда түнгі суық –5...–13°С дейін жетіп, күндіз +3...+11°С аралығында сақталады.

"Елдің қалған аумақтарында ауа температурасы біртіндеп жоғарылайды", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.

Бұған дейін синоптиктер Астанада аяз, Алматыда жылымық, ал Шымкентте жылы ауа райы болатынын хабарлаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
