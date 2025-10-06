7–9 қазан күндері Қазақстанда жылы әрі ашық ауа райы күтіледі
Фото: Zakon.kz
Казгидромет алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Республиканың басым бөлігінде 7, 8 және 9 қазан күндері ашық ауа райы сақталады.
"Алдағы күндері елдің көпшілік өңірінде солтүстік-батыс антициклонының әсерінен күн ашық болады. Тек республиканың солтүстігі мен шығысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Ел аумағында жел күшейіп, тұман түседі, ал оңтүстік пен оңтүстік-батыста шаңды дауыл болуы мүмкін", – деп мәлімдеді РГП "Қазгидромет".
Сондай-ақ синоптиктер кейбір өңірлерде ауа температурасының төмендеуі күтілетінін атап өтті:
Солтүстік және орталық өңірлерде түнде ауа температурасы –1...–7°С дейін төмендеп, күндіз +4...+16°С шамасында болады;
Шығыс аймақтарда түнгі суық –5...–13°С дейін жетіп, күндіз +3...+11°С аралығында сақталады.
"Елдің қалған аумақтарында ауа температурасы біртіндеп жоғарылайды", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Бұған дейін синоптиктер Астанада аяз, Алматыда жылымық, ал Шымкентте жылы ауа райы болатынын хабарлаған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript