#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Қоғам

Әлназарова Астанада мезгілсіз көз жұмған жас дәрігердің өліміне қатысты мәліметтерді ашты

Дәрігер, Астана емханасы, марқұм болды, реаниматолог-анестезиолон, педиатр, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 16:57 Сурет: Facebook/№ 1 көпсалалы қалалық балалар ауруханасы
2025 жылғы 7 қазанда Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Үкіметтегі баспасөз мәслихатында Астанада қайтыс болған балалар анестезиолог-реаниматологы Александр Грабтың өліміне қатысты себепті атады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ақмарал Әлназарова жас дәрігердің қайтыс болуы тек бір ғана медициналық ұйым үшін емес, бүкіл денсаулық сақтау жүйесі үшін орны толмас қайғы екенін атап өтті.

"Сот-медициналық сараптама нәтижесінде қойылған алдын ала диагноз – миокард инфаркті. Өкінішке қарай, осындай жағдай. Марқұмның отбасына, ата-анасына көңіл айтамын. Өте жас дәрігер еді. Ол бізде тапшы маман – реаниматолог-анестезиолог, оның үстіне педиатр болатын. Сондықтан бұл – біздің жүйе үшін және менің өзім үшін де орны толмас қаза", – деді министр.

Ол қазіргі кезде барлық медицина қызметкерлері, әсіресе реанимация, акушерлік және гинекология, перинаталдық орталықтар, неонатология сынды күрделі салаларда жұмыс істейтін мамандар үлкен психоэмоционалдық жүктемеге ұшырап отырғанын айтты.


"Осы мүмкіндікті пайдаланып, халқымызға үндеу жасағым келеді: медицина қызметкерлерінің еңбегіне құрметпен қарап, бағалайық. Біз оларды заңнамалық деңгейде қорғаймыз, әлеуметтік қолдау шараларымен қамтамасыз етеміз. Бірақ бұл жеткіліксіз. Сондықтан қоғам медицина қызметкерлерін қолдауы тиіс деп ойлаймын. Бұл жағдай – дәрігердің өз өмірін, уақытын медицинаға арнап, "өзі жанып, өзгеге жарық сыйлағанының" айқын мысалы", – деп түйіндеді Ақмарал Әлназарова.

Бұған дейін Динара Закиева балаларға қатысты қылмыстардың азайғанын мәлімдегенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әлназарова дәрігерлер қызметінің құны қаншалықты қымбаттауы мүмкін екенін айтты
14:06, 24 шілде 2025
Әлназарова дәрігерлер қызметінің құны қаншалықты қымбаттауы мүмкін екенін айтты
Міндетті медициналық сақтандыру қаржысын жеке мақсатқа пайдалануға рұқсат етілмейді – ДСМ
15:32, Бүгін
Міндетті медициналық сақтандыру қаржысын жеке мақсатқа пайдалануға рұқсат етілмейді – ДСМ
Қостанайда науқастың өлімінен кейін мас күйде ота жасады деген күдікке іліккен хирург тексеріліп жатыр
13:22, Бүгін
Қостанайда науқастың өлімінен кейін мас күйде ота жасады деген күдікке іліккен хирург тексеріліп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: