Қоғам

Педофилдерге химиялық кастрация бостандыққа шығуға 6 ай қалғанда қолданылатын болды

08.10.2025 09:19
Қазақстанның денсаулық сақтау министрі 2025 жылғы 1 қазанда мәжбүрлі медициналық шараларды қолдану ережелеріне өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ережеге сәйкес, 18 жастан асқан және кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық сипаттағы қылмыс жасаған тұлғаларға химиялық кастрация тек сот шешіміне негізделіп, олар қамауда жүргенде немесе басқа жазаларды өтейтін жағдайда медициналық ұйымдарда жүзеге асырылады.

Белгілі болғандай, химиялық кастрация қамауда отырғандар үшін бостандыққа шығуға 6 ай қалғанда тағайындалады. Сонымен қатар, мекеме әкімшілігі жазаның аяқталуына 12 ай қалғанда сотқа материалдарды жолдап, сот-психиатриялық сараптама тағайындауы тиіс. Сараптама тұлғаның психикалық ауытқуларының бар-жоғы мен жыныстық зорлыққа бейімділігін анықтау үшін жүргізіледі.

Ережелер психикалық бұзылысы бар, бірақ есепке қабілетті деп танылған тұлғаларға қолданылатын мәжбүрлі медициналық шараларға қатыстырылмайды.

Осы өзгертулер 2025 жылғы 17 қазаннан бастап күшіне енеді.

