8 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамы
Zakon.kz редакциясы 2025 жылғы 8 қазан күнгі (сағат 10:45-тегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы:
1 АҚШ доллары – 541,63 теңге
1 еуро – 632,24 теңге
1 рубль – 6,61 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 539,7 теңге, сату – 545,7 теңге
Еуро: сатып алу – 626,6 теңге, сату – 634,8 теңге
Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,65 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 541,5 теңге, сату – 544,3 теңге
Еуро: сатып алу – 628,5 теңге, сату – 633,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,65 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 540,4 теңге, сату – 543,5 теңге
Еуро: сатып алу – 629,7 теңге, сату – 636,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,58 теңге
Айта кетейік, аталған бағамдар мақала жарияланған сәттегі жағдайды көрсетеді. Күн ішінде шетел валютасының бағасы нарықтағы жағдайға қарай өзгеруі мүмкін.
