Қоғам

8 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 11:33 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz редакциясы 2025 жылғы 8 қазан күнгі (сағат 10:45-тегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы:

1 АҚШ доллары – 541,63 теңге

1 еуро – 632,24 теңге

1 рубль – 6,61 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 539,7 теңге, сату – 545,7 теңге

Еуро: сатып алу – 626,6 теңге, сату – 634,8 теңге

Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,65 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 541,5 теңге, сату – 544,3 теңге

Еуро: сатып алу – 628,5 теңге, сату – 633,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,65 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 540,4 теңге, сату – 543,5 теңге

Еуро: сатып алу – 629,7 теңге, сату – 636,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,58 теңге

Айта кетейік, аталған бағамдар мақала жарияланған сәттегі жағдайды көрсетеді. Күн ішінде шетел валютасының бағасы нарықтағы жағдайға қарай өзгеруі мүмкін.

