6 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары жарияланды
Zakon.kz редакциясы 2025 жылғы 6 қазан күнгі (сағат 11:10-дағы жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Ұлттық банктің ресми мәліметінше:
- АҚШ доллары – 547,57 теңге,
- Еуро – 642,63 теңге,
- Ресей рублі – 6,68 теңге.
Астана
- Доллар: сатып алу – 544,7 тг, сату – 550,7 тг
- Еуро: сатып алу – 636,8 тг, сату – 644,8 тг
- Рубль: сатып алу – 6,55 тг, сату – 6,70 тг
Алматы
- Доллар: сатып алу – 547,1 тг, сату – 549,5 тг
- Еуро: сатып алу – 640,5 тг, сату – 645,5 тг
- Рубль: сатып алу – 6,51 тг, сату – 6,63 тг
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 546,1 тг, сату – 549 тг
- Еуро: сатып алу – 639,3 тг, сату – 644,1 тг
- Рубль: сатып алу – 6,56 тг, сату – 6,65 тг
Көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.
