#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Қаржы

6 қазандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары жарияланды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 11:20 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz редакциясы 2025 жылғы 6 қазан күнгі (сағат 11:10-дағы жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Ұлттық банктің ресми мәліметінше:

  • АҚШ доллары – 547,57 теңге,
  • Еуро – 642,63 теңге,
  • Ресей рублі – 6,68 теңге.

Астана

  • Доллар: сатып алу – 544,7 тг, сату – 550,7 тг
  • Еуро: сатып алу – 636,8 тг, сату – 644,8 тг
  • Рубль: сатып алу – 6,55 тг, сату – 6,70 тг

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 547,1 тг, сату – 549,5 тг
  • Еуро: сатып алу – 640,5 тг, сату – 645,5 тг
  • Рубль: сатып алу – 6,51 тг, сату – 6,63 тг

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 546,1 тг, сату – 549 тг
  • Еуро: сатып алу – 639,3 тг, сату – 644,1 тг
  • Рубль: сатып алу – 6,56 тг, сату – 6,65 тг

Көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 19 қыркүйек
11:49, 19 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 19 қыркүйек
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 11 қыркүйек
11:07, 11 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 11 қыркүйек
Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары – 1 қазан
11:38, 01 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау орындарындағы валюта бағамдары – 1 қазан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: