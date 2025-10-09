2026 жылға шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат алу төлем мөлшерлемелері бекітілді
Қазақстан үкіметінің 2025 жылғы 3 қазандағы қаулысымен ел аумағында шетелдік жұмыс күшін тартуға немесе рұқсат мерзімін ұзартуға арналған алым мөлшерлемелері бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Маусымдық шетелдік жұмысшылар үшін алым мөлшері келесідей болып белгіленді:
- 90 күнге дейін – 12 АЕК (47 184 теңге);
- 180 күнге дейін – 24 АЕК (94 368 теңге);
- 270 күнге дейін – 36 АЕК (141 552 теңге);
- 365 күнге дейін – 48 АЕК (188 736 теңге).
Сонымен қатар, шетелдік жұмыс күшін тартуға немесе рұқсатты ұзартуға арналған алым мөлшерлемелері қызмет салалары бойынша да айқындалған.
Құжат 2025 жылғы 19 қазанда күшіне енеді және 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылады.
