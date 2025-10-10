Ақ және сары жол таңбаларының айырмашылығы неде
Фото: Zakon.kz
Жол таңбалары – жол қозғалысы ережелерінің маңызды бөлігі. Олар көлік қозғалысын реттеп, жолдағы барлық қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Таңбалар екі түрге бөлінеді: көлденең және тік. Көлденең жол таңбалары ақ және сары түстерде болады, деп хабарлайды Zakon.kz.
10 қазанда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы ақ және сары таңбалардың айырмашылығын түсіндірді.
Ақ жол таңбасы:
- Қарама-қарсы бағыттағы көлік ағындарын бөледі және қозғалыс жолағының шекарасын көрсетеді;
- Бағдаршам немесе жол қиылысында қозғалыс бағытын белгілейді;
- Қалалық көшелерде және трассаларда қозғалыс жолақтарын, жаяу жүргінші өткелдерін және басқа да элементтерді белгілеу үшін қолданылады.
Сары жол таңбасы:
- Тоқтауға немесе көлік қоюға тыйым салынған жерлерді көрсетеді;
- Қоғамдық көлік пен такси аялдамаларын белгілейді;
- Бағдаршам арқылы реттелетін жол қиылысы аймақтарын белгілейді.
Маңызды есте сақтайтын жайт:
- Егер жолда ақ және сары таңба қатар болса, басымдық сары түске беріледі;
- Егер сары таңба ақ сызықтың үстінен салынса, жүргізушілер сары таңбаға назар аударуы тиіс.
