Президент жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңестің отырысы өтті
Кеңес отырысында 2026–2028 жылдарға арналған нашақорлық пен есірткі бизнесімен күресудің кешенді жоспары жобасы қаралды, сондай-ақ жастардың жұмыспен қамтылуы және еңбекке жарамды мамандықтардың мәртебесін көтеру мәселелері талқыланды.
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Карин атап өткендей, кеңес мүшелері кешенді жоспарды жан-жақты талдап, басқа елдердің тәжірибесін зерттеп, нашақорлыққа қарсы күрес пен алдын алу бойынша жаңа жүйелі және заманауи әдістерді ұсынған.
Ерлан Карин мемлекеттік органдардың жауапкершілігіндегі теңсіздікке назар аударды:
"Кешенді жоспардың 110 тармағының жартысы (52) ІІМ-ге бекітілген, ал қалғаны басқа министрліктерге жүктелген. Алайда қазіргі нұсқада көрсеткіштердің көпшілігі тек құқық қорғау органдарының жұмысына байланысты. Нашақорлықпен күресті тек ІІМ жұмысы деп есептеуге болмайды. Бұл – барлық мемлекеттік органдар мен қоғамның бірлескен жұмысы".
Кеңес мүшелері де нашақорлықпен күрес тек құқық қорғау жұмысы ғана емес, алдын алу шаралары мен қоғамдық денсаулықты қалыптастыру бағытында жүйелі түрде жүзеге асырылуы керегін атап өтті.
Сонымен қатар, отырыста жастардың жұмыспен қамтылуын арттыру және еңбекке жарамды мамандықтардың мәртебесін көтеру жөніндегі ұсыныстар мен тәсілдер талқыланды.
Жиын қорытындысы бойынша Ерлан Карин жауапты мемлекеттік органдарға кеңес мүшелерінің ұсыныстары мен ұсынымдарын мұқият зерттеп, іске асыруды тапсырды.