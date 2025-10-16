Жоғарғы соттың бірнеше судьясы отставкаға кетті
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2025 жылғы 16 қазанда Сенатта Жоғарғы соттың үш судьясы құрметті демалысқа шығуына байланысты қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, бұл мәселеге қатысты Парламенттің жоғарғы палатасына мемлекет басшысынан тиісті ұсыным түскен.
"Сіздердің қарауларыңызға мемлекет басшысының Ғабит Альхжановты, Роза Жақұдинаны және Тыныштық Молдахметованы Жоғарғы сот судьясы лауазымдарынан отставкаға шығуына байланысты босату туралы ұсынысы енгізілді. Үшеуі де шамамен 30 жылдық сот тәжірибесі бар, мінсіз беделге ие және сот қауымдастығында зор құрметке ие тұлғалар. Әділ сот ісіне адалдығы мен сот жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі үшін олар құрметті демалысқа шығу құқығына әбден лайық", – деді ҚР Жоғары сот кеңесінің төрағасы Дмитрий Малахов.
Айта кетейік, 2025 жылғы 25 тамызда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жоғарғы сот төрағасы Асламбек Мерғалиевті қабылдаған болатын.
