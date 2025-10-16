#Қазақстан
Қоғам

Алматылықтарға синоптиктер ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.10.2025 12:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы, Ақтөбе және Павлодар қалаларында бүгін қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпарат РМҚ "Қазгидромет" сайтына жарияланған ескертуде айтылған:

"2025 жылғы 16 қазанда Ақтөбе, Алматы және Павлодар қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі".

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – бұл атмосферадағы зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді табиғи факторлардың (тынық ауа райы, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі.

Мамандардың айтуынша, мұндай кезде қала тұрғындарына ашық ауада болу уақытын барынша азайту ұсынылады, әсіресе көлік жолдарының маңында немесе ластану көздері көп аймақтарда абай болған жөн.

Сонымен қатар өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулармен ауыратын адамдар далада жүргенде өзімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруі керек.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
