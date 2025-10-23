#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.53
623.94
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.53
623.94
6.59
Қоғам

Қорғаныс министрлігі Батыс Қазақстанда дронның жарылуын растады

Министерство обороны РК, МО РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 14:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қорғаныс министрлігі Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданында белгісіз ұшқышсыз ұшу аппаратының жарылуына байланысты ресми мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің мәліметінше, 2025 жылғы 23 қазан күні дронның қалдықтары елді мекендерден алшақ аймақта табылды.

Зардап шеккендер мен материалдық шығын тіркелген жоқ.

Уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесіп, оқиғаның мән-жайын және нысанның шығу тегін анықтауға бағытталған тексеру іс-шаралары жүргізілуде.

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі әуе кеңістігін бақылауды күшейту және әуе нысандарының мемлекеттік шекараны рұқсатсыз кесіп өтуін болдырмау мақсатында қосымша шаралар қабылдады.

Сондай-ақ бұл аппараттар тиесілі болуы мүмкін шетелдік серіктестермен консультациялар жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ҚР ТЖМ Ресейдегі дамбаның жарылуына байланысты мәлімдеме жасады
06:50, 06 сәуір 2024
ҚР ТЖМ Ресейдегі дамбаның жарылуына байланысты мәлімдеме жасады
Батыс Қазақстан облысында ит төрт жасар баланы талап тастады
00:46, 16 қыркүйек 2023
Батыс Қазақстан облысында ит төрт жасар баланы талап тастады
Батыс Қазақстан облысына ұшқышсыз ұшу апараты құлады
20:44, 19 ақпан 2025
Батыс Қазақстан облысына ұшқышсыз ұшу апараты құлады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: