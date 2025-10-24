Президент: Реформа парламенттің құзыреті мен беделін арттырады
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев елдің саяси жүйесін жаңғырту және Конституцияға енгізілетін өзгерістер туралы мәлімдеме жасап, алдағы реформалардың ел болашағы үшін маңыздылығын атап өтті.
Мемлекет басшысы еліміздің ауқымды жаңғыру кезеңіне қадам басқанын, басты мақсат – барша азаматқа тең мүмкіндік беретін және өркендеуге бағытталған Әділетті Қазақстанды қалыптастыру екенін айтты.
"Біз ауқымды жаңғыру кезеңіне қадам бастық. Мақсатымыз – баршаға тең мүмкіндік ұсынатын, өркендеу жолындағы Әділетті Қазақстанның іргесін қалау", – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің соңғы Жолдауында Парламентті реформалау бастамасын жариялағанын еске салып, бұл шешімнің еліміздегі саяси үдерістердің ашық әрі жүйелі түрде жүзеге асып жатқанын көрсететінін атап өтті.
"Бұл бастаманы алдын ала жариялауымның өзі еліміздегі саяси үдерістердің ашық жүріп жатқанын көрсетеді. Биліктің заң шығарушы тармағын өзгерту соңғы жылдары жүзеге асырылған жан-жақты жаңғырудың қисынды жалғасы болмақ", – деді ол.
Президенттің айтуынша, барлық ұсыныстар Қазақстанның эволюциялық дамуына, азаматтардың сұранысы мен мүддесіне негізделген.
"Еліміз алға жылжып, дамуы керек. Бұған еш күмән жоқ. Жоспарланған өзгерістер Парламенттің құзыреті мен беделін күшейтеді", – деді Мемлекет басшысы.
Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы Конституциялық түзетулер тек Парламентке ғана емес, Президент пен Үкімет туралы бөлімдерге, сондай-ақ саяси жүйенің өзге де аспектілеріне қатысты болатынын мәлімдеді.
"Түзетулердің жалпы көлемін және 2022 жылғы конституциялық реформа аясында жүзеге асқан бастамаларды ескерсек, мұны жаңа Конституция қабылдауға барабар іс деуге болады", – деді Президент.
Мемлекет басшысы еліміздің қазіргі күрделі халықаралық жағдайда тұрақты әрі сенімді даму жолында қалуы үшін күшті президенттік билік қажет екенін ерекше атап өтті.
"Әйтсе де Қазақстан Республикасы күшті президенттік билікке арқа сүйеген мемлекет болып қалуға тиіс екенін атап өткім келеді. Бұл қазіргідей алмағайып заманда еліміздің сенімді келешегіне кепіл болады", – деді Тоқаев.
Сонымен бірге Президент парламенттік жүйенің кейбір елдерде өз міндетін толық атқара алмай отырғанын айтып, саяси тұрақтылық пен қауіпсіздік мәселесінде асығыс шешім қабылдауға болмайтынын ескертті.
"Парламенттік жүйе қауіпсіздік пен тәртіп, тұрақтылық пен даму тұрғысынан өз міндетін толық атқара алмай отыр. Кейбір сарапшылар мен саясаткерсымақтардың ұшқары тұжырымдарына көзсіз еріп, мемлекеттілігімізге қатер төндіруге еш хақымыз жоқ", – деді Мемлекет басшысы.