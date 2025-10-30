Тоқаев теннисші балалармен жүздесіп, оларға сәттілік тіледі
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қызылорда қаласындағы Үстел теннисі орталығын аралап көрді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Кешенді салуға облыс бюджетін оңтайландыру барысында үнемделген қаражат есебінен 2,5 миллиард теңге қаралып, құрылыс былтыр қазан айында аяқталды. Сондай-ақ "Samruk Kazyna Trust" әлеуметтік жобаларды дамыту қоры 900 миллион теңге қаржы бөлді.
Заманауи үлгіде салынған орталықта 16 үстел теннисі орналасқан ойын алаңы, 350 көрерменге арналған орындар, жаттығу залы мен әкімшілік бөлмелер бар. Мұнда 52 қызметкер жұмыс істейді.
Бүгінде онда 280 бала үстел теннисімен тұрақты түрде шұғылданады.
Тоқаев теннисші балалармен жүздесіп, оларға сәттілік тіледі.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Қызылорда облысының тарихи-өлкетану музейінің қызметімен танысқан еді.
