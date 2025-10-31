Жасөсіпірмдер арасындағы тәуекел топтарын анықтаудағы ЖИ көмегі: Атырауда прокуратураның ауқымды форумы өтті
Белгілі болғандай, экстремизм мен терроризмнің алдын алуға бағытталған кең ауқымды форумды "Заң мен Тәртіп" тұжырымдамасын іске асыру аясында Атырау облысының прокуратурасы жергілікті атқарушы органмен бірлесіп өткізді.
Шара видеоконференция байланысы арқылы қаладағы барлық мектептерді қоса алғанда, 14 мыңнан астам қатысушы болды.
Форумға облыстық Дін істері басқармасының, Полиция департаментінің, деструктивті діни ағымдардың ықпалына түскендерге көмек көрсететін "Шапағат" орталығының мамандары және басқа да ұйымдардың өкілдері қатысты.
Іс-шараның негізгі мақсаты – рухани-адамгершілік құндылықтарын нығайту, оң дүниетаным қалыптастыру, құқықтық және азаматтық мәдениетті арттыру, әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен білім ұйымдарының өзара іс-қимылын күшейту болып табылады.
Форум қорытындысы бойынша оқушылар арасындағы тәуекел топтарын анықтау үшін жасанды интеллект элементтерін енгізу, түсіндіру жұмыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар берілді.
Бұл бағыттағы жұмыстар қала және өңір оқу орындарында жалғасын табады.