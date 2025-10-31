#Халық заңгері
Қоғам

Жасөсіпірмдер арасындағы тәуекел топтарын анықтаудағы ЖИ көмегі: Атырауда прокуратураның ауқымды форумы өтті

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 13:30 Фото: Zakon.kz
Атырау облысының прокуратурасымен "Жастардың рухани иммунитеті – қоғам мен білім беру ұйымдарының ортақ жауапкершілігі" атты форум ұйымдастырылды. Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 31 қазанда ведомствоның аймақтағы мекемесі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, экстремизм мен терроризмнің алдын алуға бағытталған кең ауқымды форумды "Заң мен Тәртіп" тұжырымдамасын іске асыру аясында Атырау облысының прокуратурасы жергілікті атқарушы органмен бірлесіп өткізді.

Шара видеоконференция байланысы арқылы қаладағы барлық мектептерді қоса алғанда, 14 мыңнан астам қатысушы болды.

Форумға облыстық Дін істері басқармасының, Полиция департаментінің, деструктивті діни ағымдардың ықпалына түскендерге көмек көрсететін "Шапағат" орталығының мамандары және басқа да ұйымдардың өкілдері қатысты.

Іс-шараның негізгі мақсаты – рухани-адамгершілік құндылықтарын нығайту, оң дүниетаным қалыптастыру, құқықтық және азаматтық мәдениетті арттыру, әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен білім ұйымдарының өзара іс-қимылын күшейту болып табылады.

Форум қорытындысы бойынша оқушылар арасындағы тәуекел топтарын анықтау үшін жасанды интеллект элементтерін енгізу, түсіндіру жұмыстарын күшейту жөнінде ұсыныстар берілді.

Бұл бағыттағы жұмыстар қала және өңір оқу орындарында жалғасын табады.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Woosong білім беру қоры қамқоршылар кеңесінің төрағасын қабылдады
15:42, Бүгін
Мемлекет басшысы Woosong білім беру қоры қамқоршылар кеңесінің төрағасын қабылдады
Атырауда XII Азаматтық форум өтті
20:35, 05 қыркүйек 2025
Атырауда XII Азаматтық форум өтті
Ұлытау облысында нашақорлыққа қарсы күрес бойынша ауқымды форум өтті
19:23, 21 қазан 2024
Ұлытау облысында нашақорлыққа қарсы күрес бойынша ауқымды форум өтті
