Қоғам

Алматыда тау бөктеріндегі сарқырамадан қайта алмаған екі жасөспірімге құтқарушылар көмектесті

Алматыда тау бөктеріндегі сарқырамадан қайта алмаған екі жасөспірімге құтқарушылар көмектесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.11.2025 10:21 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2025 жылғы 2 қарашада Алматыдағы таулы аймақта орналасқан сарқырамаға барып, өз беттерінше қайта алмаған екі жасөспірімге көмек көрсетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласының құтқару қызметінің мамандары Медеу ауданындағы, теңіз деңгейінен шамамен 2300 м биіктікте орналасқан Шүкір сарқырамасынан өз бетінше түсе алмаған екі жасөспірімге көмек көрсетті.

Оқиға орнына "БАУ" КМҚ экипажы барған. Құтқарушылар жасөспірімдерді тауып, оларды қауіпсіз аймаққа дейін алып барды. Медициналық көмекке мұқтаж болмады және өз беттерінше үйіне бағытталды.

ТЖМ тауға серуенге шыққанда қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау қажеттігі туралы ескертеді! Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне қоңырау шалыңыз!

Бұған дейін ШҚО-дағы ЖШС-лардың бірінің аумағында алапат өрт болғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
