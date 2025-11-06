Сенат депутаты "тоқал институтын" заңдастыру ұсынысына пікір білдірді
Сенат депутаты Жанна Асанова Мәжіліс депутаты Абзал Құспанның "тоқал институтын" заңдастыру жөніндегі бастамасына қатысты пікірін білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
6 қараша 2025 жылы Сенат кулуарында журналистердің сұрағына жауап берген Асанова бұл мәселеде басты назар заңға аударылуы тиіс екенін атап өтті:
"Барлығын заң аясында айту керек. Біздің Конституцияда неке институты бекітілген, онда бәрі анық жазылған", – деді ол.
Сенатордың айтуынша, бұл тақырыптағы өзге пікірлер тек жеке көзқарас болып табылады.
"Мен некедегі зайырлы қарым-қатынастарды қолдаймын", – деп қосты Асанова.
Айта кетейік, 2025 жылғы 16 қыркүйектен бастап Қазақстанда Қылмыстық кодекске енгізілген жаңа түзету – "Неке қиюға мәжбүрлеу" бабы күшіне енген болатын.
