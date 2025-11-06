Энергетика министрі АҚШ Қаржы министрлігімен Қазақстан үшін санкциялық тәуекелдерді талқылады
ҚР Энергетика министрі Ержан Әккенженов АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) директоры Брайан Смитпен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Энергетика министрлігінің мәліметінше, тараптар кездесуде АҚШ-тың санкциялық саясатының Қазақстан экономикасына тигізуі мүмкін жанама әсерлерін барынша азайту және қолданыстағы шектеулер жағдайында серіктестермен өзара іс-қимылдың практикалық қырларын талқылады.
"Тараптар өзара құрметке негізделген ашық, прагматикалық және айқын диалогты жалғастыруға дайын екендерін растады және консультацияларды одан әрі жүргізу туралы келісті", - деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұған дейін Вашингтонда президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан мен АҚШ арасында маңызды минералдар саласындағы ынтымақтастықты дамыту жөніндегі меморандумға қол қойылғаны хабарланған болатын.
