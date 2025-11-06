#Халық заңгері
Қоғам

Энергетика министрі АҚШ Қаржы министрлігімен Қазақстан үшін санкциялық тәуекелдерді талқылады

06.11.2025 22:13
ҚР Энергетика министрі Ержан Әккенженов АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) директоры Брайан Смитпен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Энергетика министрлігінің мәліметінше, тараптар кездесуде АҚШ-тың санкциялық саясатының Қазақстан экономикасына тигізуі мүмкін жанама әсерлерін барынша азайту және қолданыстағы шектеулер жағдайында серіктестермен өзара іс-қимылдың практикалық қырларын талқылады.

"Тараптар өзара құрметке негізделген ашық, прагматикалық және айқын диалогты жалғастыруға дайын екендерін растады және консультацияларды одан әрі жүргізу туралы келісті", - деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін Вашингтонда президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан мен АҚШ арасында маңызды минералдар саласындағы ынтымақтастықты дамыту жөніндегі меморандумға қол қойылғаны хабарланған болатын.

Айдос Қали
