Қоғам

Қазақстанда паспорт дизайны жаңартылады: не өзгереді және ескі құжаттарды ауыстыру қажет пе

Паспорт гражданина РК, документы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 12:45 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда паспорт дизайнын жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Жаңа паспортта қорғаныш элементтері күшейтілетіні жоспарланып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz Ішкі істер министрлігінің мәліметіне сілтеме жасап.

Ведомствоның айтуынша, құжаттардағы қорғаныш элементтерін мерзімді жетілдіру және енгізу халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Бұл азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар, шекарадан өту кезінде автоматтандырылған бақылау арқылы ыңғайлылықты арттырады.

"Паспорт дизайнын өзгерту шешімі ұзақ уақыт қолданылып келе жатқан құжатты жаңарту қажеттілігімен байланысты. Қазіргі таңда жаңа дизайн макеті әзірленіп жатыр, онда Қазақстанның ұлттық стилі мен мәдени ерекшеліктері көрсетіледі, сондай-ақ қолданылатын материалдар таңдалуда. Жаңа нұсқада заманауи технологиялар бойынша қосымша күшейтілген қорғаныш элементтері қарастырылған", – делінген ІІМ хабарламасында.

Жаңа паспорттар дизайн бекітілгеннен кейін ғана айналымға шығарылады. Ауыстыру біртіндеп жүзеге асырылатын болады: жаңа паспорттар ескі құжаттардың жарамдылық мерзімі аяқталған сайын немесе азаматтардың өз қалауы бойынша беріледі. Ескі паспорттар мерзімі аяқталғанға дейін қолдануға жарамды.

"Паспорт дизайнын жаңарту мемлекеттік баж алымы мен құжатты беру мерзіміне әсер етпейді. Қазіргі таңда электрондық құжаттар, оның ішінде паспорт, жеке басын куәландыру және Қазақстан азаматтығын растау үшін қолданылады. Жаңа дизайндағы паспорт та осы форматқа сәйкес болады", – деп атап өтті ІІМ.

Еске салсақ, 2025 жылғы 9 қазанда Қазақстанның мемлекеттік хатшысы Ерлан Қарин жаңа дизайндағы паспортты әзірлеу басталғанын хабарлаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
