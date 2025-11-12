#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
525.28
607.85
6.47
Қоғам

Энергетика министрлігі сұйытылған газдың көтерме бағасын сақтауды жоспарлап отыр

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 10:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Энергетика министрлігі "Қазақстан Республикасының ішкі нарығына тауар биржаларынан тыс жеткізу жоспары аясында сұйытылған мұнай газының көтерме өткізуінің шекті бағасын бекіту туралы" бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, сұйытылған мұнай газының көтерме өткізуінің шекті бағасы қазіргі деңгейде – тоннасына 59 722 теңге мөлшерінде қайта бекітіледі. Бұл баға 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыста болады.

Жоба "Ашық НҚА" порталында 25 қарашаға дейін көпшілік талқылауына шығарылған.

Еске салайық, 2025 жылғы 1 тамыздан 31 желтоқсанға дейін Қазақстанда сұйытылған газдың көтерме бағасы тоннасына 59 722 теңге мөлшерінде белгіленген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда сұйытылған газдың көтерме бағасын сақтау жоспарлануда
09:13, 23 маусым 2025
Қазақстанда сұйытылған газдың көтерме бағасын сақтау жоспарлануда
Қазақстанда сұйытылған газдың көтерме бағасын сақтау жоспарлануда
14:27, 21 қараша 2024
Қазақстанда сұйытылған газдың көтерме бағасын сақтау жоспарлануда
1 шілдеден бастап сұйытылған мұнай газы қымбаттайды
13:43, 16 мамыр 2023
1 шілдеден бастап сұйытылған мұнай газы қымбаттайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: