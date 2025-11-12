#Халық заңгері
Қоғам

ЖИ министрлігі: Мектептерде технология мен әлеуметтік желілерді қолдануды дұрыс реттеу керек

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 10:58 Фото: pexels
Жасанды интеллект пен цифрлық даму вице-министрі Дмитрий Мун 2025 жылғы 12 қарашада мектеп оқушыларының смартфондар мен әлеуметтік желілерге қол жеткізуін шектеу мәселесі бойынша ведомствоның ұстанымын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Депутат Асхат Аймагамбетов балаларды әлеуметтік желілерге тіркеуге жас шектеуі енгізу туралы мәселе көтерді.

"TikTok пен Instagram-да балалар 5–6 жастан бастап ата-ананың келісімінсіз, верификациясыз және басқа да шектеулерсіз тіркеледі. Басқа елдерде мұндай шектеулер қолданылады. Мысалы, Дания мен Австралияда тіркелуге 15–16 жасқа дейін рұқсат етіледі, АҚШ-та, Англияда және Ирландияда ата-ананың арнайы рұқсаты мен верификация талап етіледі. ЖИ министрлігі мен Білім министрлігінің ұстанымы қандай? Біз осы заң аясында осындай норманы енгізе аламыз ба?" – деп сұрады депутат.

Сонымен қатар, ол мектептерде смартфондарды пайдалану мәселесі бойынша ведомствоның ұстанымын сұрады. Аймагамбетов Англияда және Нидерландыда тыйым бар екенін, ал Қазақстандағы НИШ, БИЛ және басқа алдыңғы қатарлы мектептер смартфондарды қолдануды тоқтатқанын және бұл балалардың көп араласуына және оқу жетістіктерінің жақсаруына әсер еткенін атап өтті.

"Бірінші сұраққа қатысты: әлеуметтік желілерге араласусыз тіркелу мәселесі. Қазіргі таңда жастар әлеуметтік желілерге тіркеле алады, және әлемде керісінше, белгілі бір контентті шектеу, бірақ дамуды тоқтатпау мақсатында әртүрлі қолжетімділіктер беруге бағытталған үрдіс байқалады. Сондықтан осы бағытта жұмыс дәл осылай жүргізіледі", – деп жауап берді ЖИ министрлігі вице-министрі Дмитрий Мун.

Мектептерде телефондарға тыйым салуға қатысты ол Цифрлық кодекс жобасында мұндай шара қазірше қарастырылмағанын айтты.

"Бірақ жалпы, министрліктің ұстанымы – жаңа буынды дұрыс оқыту қажет, техника, жасанды интеллект және интернетті жұмысқа қолдануда артта қалу тәуекелі болмауы үшін", – деп қосты ол.

Бұған дейін біз НИШ филиалдарының бірінде смартфон әкелуге тыйым салу салдарынан адамдардың тығыла қалғаны туралы жазған болатынбыз.

Оқи отырыңыз
Мәжіліс Цифрлық кодексті бірінші оқылымда мақұлдады
12:58, Бүгін
Мәжіліс Цифрлық кодексті бірінші оқылымда мақұлдады
Заңсыз әкелінген смартфонды ақылы түрде "заңдастыру": Цифрлық даму министрлігі түсініктеме берді
14:16, 29 қазан 2025
Заңсыз әкелінген смартфонды ақылы түрде "заңдастыру": Цифрлық даму министрлігі түсініктеме берді
Қазақстанда дипфейк үшін жауапкершілік енгізіледі
14:00, 29 қазан 2025
Қазақстанда дипфейк үшін жауапкершілік енгізіледі
