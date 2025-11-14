#Халық заңгері
Қоғам

30 ауыл шаруашылығы қызметкері президент қолынан марапат алды

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 13:58 Фото: akorda.kz
Жұмысшы мамандықтар жылы аясында ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің екінші форумында еңбегі елеулі адамдарға арнайы құрмет көрсетілді. Бұл туралы Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында айтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осылайша, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен елдің агроөнеркәсіптік кешенін дамытудағы ерекше еңбегі үшін ең жоғары дәрежелі марапат – "Қазақстанның Еңбек Ері" атағы Аманғос Сансызбайұлы Төлеуовке берілді. Ол – "Степное" ЖШС директоры (Ақтөбе облысы).

Сурет: akorda.kz

Жалпы, бүгін Қасым-Жомарт Тоқаевтан саладағы 30 қызметкер марапатқа ие болды.

"Парасат" орденімен

  • Дүйсенбаев Серік Әбішұлы – еңбек ардагері, Қызылорда қаласы
  • Чемоданов Александр Фёдорович – "Құмқұдық" ЖШС директоры, Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданы;

"Құрмет" орденімен

  • Әбдібаев Нұрмахан Махаматжанұлы – "Қарқын 2030" ЖШС директоры, Түркістан облысының Сарыағаш ауданы
  • Городова Валентина Васильевна – "Белағаш" ЖШС сауыншысы, Ақмола облысының Жақсы ауданы
  • Мамырханов Бекзат Айдарұлы – "MG" ШҚ балықшысы, Алматы облысының Талғар ауданы
  • Наурызғалиев Қайыржан Мақсотұлы – "Терра Ақжайық" ЖШС басшысы, Орал қаласы
  • Нысанов Мұратбек Мадиярұлы – "Ali-Ko Sut 2023" ЖШС директоры, Жамбыл облысының Жуалы ауданы
  • Оспанов Бахтияр Сұлтанбекұлы – "Қазақстанның дәнді дақылдар консорциумы" ЖШС бас директоры, Астана қаласы;

ІІ дәрежелі "Еңбек Даңқы" орденімен

  • Қойшыбаев Мырзатай – "Нақхан" ШҚ басшысы, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданы;

ІІІ дәрежелі "Еңбек Даңқы" орденімен

  • Абдуллин Манарбек Мүбаракұлы – "Верх-Катунь" ЖШС бас зоотехнигі, Өскемен қаласы
  • Ахметов Бердияр Ділдәұлы – "Талас 2020" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының механизаторы, Жамбыл облысының Талас ауданы
  • Балашова Людмила Николаевна – "Арай East food" ЖШС бас технологы, Семей қаласы
  • Бердиева Нұртаза Табылдықызы – "Шоқпартоғай" ауыл шаруашылық кооперативінің сауыншысы, Атырау облысының Жылыой ауданы
  • Кисель Александр Петрович – "Абиль" ШҚ бас агрономы, Қостанай облысының Қостанай ауданы
  • Қамизанов Жасқайрат Кисимелұлы – табыншы, Жетісу облысының Алакөл ауданы
  • Қожаханов Асаутай Сағынбайұлы – "Жараспай" ЖШС бригадирі, Қарағанды облысының Нұра ауданы
  • Рапеков Бауыржан Ахмадиұлы – "Ахмадиұлы" ШҚ басшысы, Шығыс Қазақстан облысының Самар ауданы
  • Сәдуақасов Тұрсынбай Бағытбайұлы – "Үйкескен" ЖШС директоры, Қостанай қаласы
  • Скугарев Евгений Игоревич – "Скугаревых" ШҚ механизаторы, Павлодар облысының Павлодар ауданы;

"Ерен еңбегі үшін" медалімен

  • Аманжолов Нұрбол Орынбасарұлы – "Жомарт" ШҚ шопаны, Түркістан облысының Төле би ауданы
  • Әбдіраманова Гүлнәр Ұзақбайқызы – "Sharkul food" ЖШС сауыншысы, Түркістан облысының Сарыағаш ауданы
  • Буракова Ольга Владимировна – "Мак-Мастер Николаевский мясокомбинат" ЖШС бас технологы, Астана қаласы
  • Біләлов Диас Әбжанұлы – "Алмаз-Агро фирмасы" ЖШС комбайншысы, Ақмола облысының Астрахан ауданы
  • Есқалиева Роза Шарапиқызы – "Одақ ЛТД" ЖШС өндірістік лаборанты, Ақтөбе облысының Хромтау ауданы
  • Мұханбетжанов Асқар Әлиұлы – "Айас" ШҚ басшысы, Жезқазған қаласы;

"Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағы берлісін

  • Абатов Алтынбек – "Көксу қант зауыты" ЖШС директоры, Жетісу облысының Көксу ауданы
  • Габдулхаков Фаниль Рифкатович – "Новосельское" ЖШС бас агрономы, Ақмола облысының Атбасар ауданы
  • Малаев Серік Тәтібайұлы – "Ақселеу" ЖШС басшысы, Солтүстік Қазақстан облысының Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы
  • Сейітқалиев Тұрар Шамғонұлы – "Мөлдір" ШҚ малшысы, Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданы.

Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Сондай-ақ, шара барысында Тоқаев мемлекетке қайтарылған ауылшаруашылық жерлер туралы да пікір білдірді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
