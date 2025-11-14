30 ауыл шаруашылығы қызметкері президент қолынан марапат алды
Осылайша, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен елдің агроөнеркәсіптік кешенін дамытудағы ерекше еңбегі үшін ең жоғары дәрежелі марапат – "Қазақстанның Еңбек Ері" атағы Аманғос Сансызбайұлы Төлеуовке берілді. Ол – "Степное" ЖШС директоры (Ақтөбе облысы).
Сурет: akorda.kz
Жалпы, бүгін Қасым-Жомарт Тоқаевтан саладағы 30 қызметкер марапатқа ие болды.
"Парасат" орденімен
- Дүйсенбаев Серік Әбішұлы – еңбек ардагері, Қызылорда қаласы
- Чемоданов Александр Фёдорович – "Құмқұдық" ЖШС директоры, Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданы;
"Құрмет" орденімен
- Әбдібаев Нұрмахан Махаматжанұлы – "Қарқын 2030" ЖШС директоры, Түркістан облысының Сарыағаш ауданы
- Городова Валентина Васильевна – "Белағаш" ЖШС сауыншысы, Ақмола облысының Жақсы ауданы
- Мамырханов Бекзат Айдарұлы – "MG" ШҚ балықшысы, Алматы облысының Талғар ауданы
- Наурызғалиев Қайыржан Мақсотұлы – "Терра Ақжайық" ЖШС басшысы, Орал қаласы
- Нысанов Мұратбек Мадиярұлы – "Ali-Ko Sut 2023" ЖШС директоры, Жамбыл облысының Жуалы ауданы
- Оспанов Бахтияр Сұлтанбекұлы – "Қазақстанның дәнді дақылдар консорциумы" ЖШС бас директоры, Астана қаласы;
ІІ дәрежелі "Еңбек Даңқы" орденімен
- Қойшыбаев Мырзатай – "Нақхан" ШҚ басшысы, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданы;
ІІІ дәрежелі "Еңбек Даңқы" орденімен
- Абдуллин Манарбек Мүбаракұлы – "Верх-Катунь" ЖШС бас зоотехнигі, Өскемен қаласы
- Ахметов Бердияр Ділдәұлы – "Талас 2020" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының механизаторы, Жамбыл облысының Талас ауданы
- Балашова Людмила Николаевна – "Арай East food" ЖШС бас технологы, Семей қаласы
- Бердиева Нұртаза Табылдықызы – "Шоқпартоғай" ауыл шаруашылық кооперативінің сауыншысы, Атырау облысының Жылыой ауданы
- Кисель Александр Петрович – "Абиль" ШҚ бас агрономы, Қостанай облысының Қостанай ауданы
- Қамизанов Жасқайрат Кисимелұлы – табыншы, Жетісу облысының Алакөл ауданы
- Қожаханов Асаутай Сағынбайұлы – "Жараспай" ЖШС бригадирі, Қарағанды облысының Нұра ауданы
- Рапеков Бауыржан Ахмадиұлы – "Ахмадиұлы" ШҚ басшысы, Шығыс Қазақстан облысының Самар ауданы
- Сәдуақасов Тұрсынбай Бағытбайұлы – "Үйкескен" ЖШС директоры, Қостанай қаласы
- Скугарев Евгений Игоревич – "Скугаревых" ШҚ механизаторы, Павлодар облысының Павлодар ауданы;
"Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Аманжолов Нұрбол Орынбасарұлы – "Жомарт" ШҚ шопаны, Түркістан облысының Төле би ауданы
- Әбдіраманова Гүлнәр Ұзақбайқызы – "Sharkul food" ЖШС сауыншысы, Түркістан облысының Сарыағаш ауданы
- Буракова Ольга Владимировна – "Мак-Мастер Николаевский мясокомбинат" ЖШС бас технологы, Астана қаласы
- Біләлов Диас Әбжанұлы – "Алмаз-Агро фирмасы" ЖШС комбайншысы, Ақмола облысының Астрахан ауданы
- Есқалиева Роза Шарапиқызы – "Одақ ЛТД" ЖШС өндірістік лаборанты, Ақтөбе облысының Хромтау ауданы
- Мұханбетжанов Асқар Әлиұлы – "Айас" ШҚ басшысы, Жезқазған қаласы;
"Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағы берлісін
- Абатов Алтынбек – "Көксу қант зауыты" ЖШС директоры, Жетісу облысының Көксу ауданы
- Габдулхаков Фаниль Рифкатович – "Новосельское" ЖШС бас агрономы, Ақмола облысының Атбасар ауданы
- Малаев Серік Тәтібайұлы – "Ақселеу" ЖШС басшысы, Солтүстік Қазақстан облысының Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы
- Сейітқалиев Тұрар Шамғонұлы – "Мөлдір" ШҚ малшысы, Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданы.
Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Сондай-ақ, шара барысында Тоқаев мемлекетке қайтарылған ауылшаруашылық жерлер туралы да пікір білдірді.