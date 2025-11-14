Президент мемлекеттік органдардың "жол карталарына" наразылығын білдірді
Сурет: akorda.kz
2025 жылғы 14 қарашада ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің екінші форумында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев су үнемділігін арттыру және суармалы жүйелерді жаңғырту қажеттігі туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президенттің айтуынша, ауыл шаруашылығына жалпы су пайдалану көлемінің шамамен 60%-ы тиесілі.
"Ауыл шаруашылығында суды тиімді, яғни үнемді пайдалану – бүкіл су экожүйеміздің тұрақтылығын анықтайтын негізгі фактор. Агросекторда суды үнемдейтін заманауи технологиялар енгізіліп, суға көп қажет ететін дақылдардың алаңдары қысқартылуда, бірақ бұл тек бастамасы. Сарапшылардың пікірінше, үш жылдың ішінде суды үнемдейтін технологияларды бір миллион гектарға дейін таратуға болады", – деді Тоқаев.
Президент су инфрақұрылымын цифрлық шешімдер арқылы жаңғыртып, жобаларды іске асырудың барлық кезеңінде қатаң бақылауды қамтамасыз ету керегін айтты.
"Су шаруашылығын жаңғырту жұмысы көп, бірақ ол ауыл шаруашылығын дамыту жоспарларымен үйлесімді болуы керек. Біздің ведомстволар жоспарлар мен "жол карталарын" әзірлеуге қызығушылық танытты, бірақ олар бір-бірімен келісілмеген, іске асыру тұрғысынан даулы тұстар бар. Принципі мынадай: "Бір күнге шыдап, бір түнге төзе алмаймыз". Бұл тәжірибе тоқтатылуы қажет", – деді президент.
Мемлекеттік инвестициялар максималды нәтиже беруі тиіс, ал қаржы заманауи су пайдалану технологияларын белсенді қолдануға дайын өңірлерге берілуі қажет.
"Сондықтан өңірлік ауылшаруашылық жоспарларын үкімет әзірлейтін Су ресурстарын басқарудың Жалпы жоспарына енгізу керек", – деп түйіндеді Тоқаев.
Сонымен қатар, мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің еңбегін жоғары бағалап, алғысын білдірді.
