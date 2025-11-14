#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Қоғам

Президент мемлекеттік органдардың "жол карталарына" наразылығын білдірді

2025 жылғы 14 қарашада ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің екінші форумында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев су үнемділігін арттыру және суармалы жүйелерді жаңғырту қажеттігі туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 13:11 Сурет: akorda.kz
2025 жылғы 14 қарашада ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің екінші форумында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев су үнемділігін арттыру және суармалы жүйелерді жаңғырту қажеттігі туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, ауыл шаруашылығына жалпы су пайдалану көлемінің шамамен 60%-ы тиесілі.

"Ауыл шаруашылығында суды тиімді, яғни үнемді пайдалану – бүкіл су экожүйеміздің тұрақтылығын анықтайтын негізгі фактор. Агросекторда суды үнемдейтін заманауи технологиялар енгізіліп, суға көп қажет ететін дақылдардың алаңдары қысқартылуда, бірақ бұл тек бастамасы. Сарапшылардың пікірінше, үш жылдың ішінде суды үнемдейтін технологияларды бір миллион гектарға дейін таратуға болады", – деді Тоқаев.

Президент су инфрақұрылымын цифрлық шешімдер арқылы жаңғыртып, жобаларды іске асырудың барлық кезеңінде қатаң бақылауды қамтамасыз ету керегін айтты.

"Су шаруашылығын жаңғырту жұмысы көп, бірақ ол ауыл шаруашылығын дамыту жоспарларымен үйлесімді болуы керек. Біздің ведомстволар жоспарлар мен "жол карталарын" әзірлеуге қызығушылық танытты, бірақ олар бір-бірімен келісілмеген, іске асыру тұрғысынан даулы тұстар бар. Принципі мынадай: "Бір күнге шыдап, бір түнге төзе алмаймыз". Бұл тәжірибе тоқтатылуы қажет", – деді президент.

Мемлекеттік инвестициялар максималды нәтиже беруі тиіс, ал қаржы заманауи су пайдалану технологияларын белсенді қолдануға дайын өңірлерге берілуі қажет.

"Сондықтан өңірлік ауылшаруашылық жоспарларын үкімет әзірлейтін Су ресурстарын басқарудың Жалпы жоспарына енгізу керек", – деп түйіндеді Тоқаев.

Сонымен қатар, мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің еңбегін жоғары бағалап, алғысын білдірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев табысты кәсіпкерлерге үндеу жасады
13:35, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев табысты кәсіпкерлерге үндеу жасады
Қазақстанда ауыл шаруашылығын дамыту үшін барлық ресурстар бар – Тоқаев оларды тиімді пайдалануға шақырды
12:55, Бүгін
Қазақстанда ауыл шаруашылығын дамыту үшін барлық ресурстар бар – Тоқаев оларды тиімді пайдалануға шақырды
Тоқаев жер ресурстарының сандық картасын әзірлеуге 7 күн берді
13:02, Бүгін
Тоқаев жер ресурстарының сандық картасын әзірлеуге 7 күн берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: