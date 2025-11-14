#Халық заңгері
Қоғам

Мәжіліс депутаты бақылаусыз қоқыс полигонының пайда болу себебін атады

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 16:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мәжіліс депутаты Айдарбек Ходжаназаров 2025 жылғы 14 қарашада Мәжіліс фойесінде Қазақстандағы қоқыс өңдеу зауыттарының жоқтығы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, елде тек қоқыс өртеу зауыттары ғана жұмыс істейді.

"Қоқыс өңдеу зауыттары деп айту дұрыс емес, бізде тек қоқыс өртеу зауыттары бар. Негізінде бұл өңдеу емес, қоқысты жай ғана жою", – деді Ходжаназаров.

Сонымен қатар, депутат атап өткендей, қоқыс толықтай өртенбейді.

"Көптеген тұрмыстық қалдықтар жай ғана көміледі, және уақыт өте келе осы полигондар бақылаусыз қоқыс алаңдарына айналады", – деп қосты мажилисмен.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстандағы қоқыс полигондарының 80%-ы экологиялық талаптарға сәйкес келмейтіні хабарланған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
