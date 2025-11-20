#Халық заңгері
Қоғам

Жер заңына сәйкес құқықтарды қайта рәсімдеу тәртібі анықталды

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 09:54 Фото: freepik
2025 жылғы 14 қарашадағы ауыл шаруашылығы министрінің уақытша міндетін атқарушының бұйрығымен жер учаскелерінің иелері мен жер учаскесіне құқыққа ие бола алмайтын тұлғалардың жер учаскелерінің құқықтарын қайта рәсімдеудің ережелері бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта көрсетілгендей, жер учаскелерінің құқықтарын қайта рәсімдеу облыс, қала, аудан әкімдіктері (жергілікті атқарушы органдар – МИО) арқылы жүзеге асырылады.

Жер учаскесінің иелері немесе Кодекске сәйкес құқыққа ие бола алмайтын тұлғалар жер учаскесінің орналасқан жері бойынша МИО-ға құқықты қайта рәсімдеу туралы өтініш береді.

Өтінішке міндетті түрде қосылады:

  • жер учаскесіне қатысты құқықты растайтын және идентификациялық құжаттар;
  • құқықты қайта рәсімдеуді негіздейтін қосымша растайтын құжаттар.

МИО өтініш тіркелген сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде құжаттардың толықтығын және олардың дұрыстығын тексереді.

Құқықты қайта рәсімдеуден бас тарту негіздері:

  • иесі немесе жер пайдалану құқығына ие тұлға ұсынған құжаттардың толық еместігі;
  • құжаттардағы мәліметтердің жалған немесе дұрыс емес болуы;
  • құжаттардан алынған деректердің сәйкес келмеуі.

Құқықты қайта рәсімдеуден бас тарту туралы шешім қабылданбас бұрын, өтініш қаралу мерзімінің аяқталуына кемінде үш жұмыс күні қалғанда тыңдау туралы хабарлама жіберіледі. Тыңдау МИО тарапынан хабарлама алғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде өткізіледі.

Тыңдаудан кейін МИО жер учаскесінің құқықтарын қайта рәсімдеу немесе негізді бас тарту туралы шешім қабылдайды.

