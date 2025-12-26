#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
512.81
604.19
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
512.81
604.19
6.57
Құқық

Қазақстанда балықшы мен орманшы куәліктерінің үлгісі мен берілу ережелері бекітілді

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 10:16 Фото: unsplash
Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы бұйрығымен балықшы мен орманшы куәліктерінің үлгісі және олардың берілу ережелері бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, балық шаруашылығы субъектісі еңбек шарты жасалған мерзімге өз қызметкерлеріне және орман қызметіне арнайы уәкілетті тұлғаларға балықшы және орманшы куәліктерін береді.

Сондай-ақ балық шаруашылығы субъектісі балықшы куәліктері мен орманшы куәліктерінің тіркеу журналын қағаз түрінде жүргізеді.

Балық шаруашылығы субъектісінің қызметкерлері балықшы куәліктерін сақтауға және жұмыс барысында өзімен бірге алып жүруге міндетті, ал орман қызметіне уәкілетті тұлға өз куәлігін сақтауға және оны міндеттерін орындау кезінде өзімен бірге ұстауға жауапты болады.

Куәлік жоғалған, бүлінген немесе қызметкердің аты-жөні өзгерген жағдайда, балық шаруашылығы субъектісінің қызметкері жазбаша өтініш береді.

Ескі куәлік балық шаруашылығы субъектісіне қайтарылып, оны тізімнен шығарып, жою үшін акт жасалады.

Жаңа куәлік дайын болғанға дейін, балық шаруашылығы субъектісі қызметкерге және орман қызметіне уәкілетті тұлғаға 30 күннен аспайтын мерзімге уақытша анықтама береді.

Куәлік жоғалған жағдайда, балық шаруашылығы субъектісі өтініш түскен күннен бастап 10 күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында оның жарамсыз деп танылғаны туралы хабарландыру жариялауға міндетті.

Жоғарыда көрсетілген жағдайларда жаңа куәлік өтініш берілген күннен бастап 30 күн ішінде рәсімделіп, беріледі.

Жарамсыз деп танылған немесе бүлінген куәліктер жойылып, жою актісі жасалады.

Сонымен қатар бекітілді:

  • балықшы куәлігінің үлгісі;
  • орманшы куәлігінің үлгісі.

Бұйрық 2025 жылғы 5 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда босқын куәлігінің үлгісі бекітілді
11:27, 30 мамыр 2024
Қазақстанда босқын куәлігінің үлгісі бекітілді
Балық аулауға болатын құралдар: тізім бекітілді
16:59, 28 тамыз 2025
Балық аулауға болатын құралдар: тізім бекітілді
Қазақстанда селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін жүргізу ережелері өзгерді
09:47, 02 қазан 2025
Қазақстанда селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін жүргізу ережелері өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: