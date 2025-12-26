Қазақстанда балықшы мен орманшы куәліктерінің үлгісі мен берілу ережелері бекітілді
Құжатқа сәйкес, балық шаруашылығы субъектісі еңбек шарты жасалған мерзімге өз қызметкерлеріне және орман қызметіне арнайы уәкілетті тұлғаларға балықшы және орманшы куәліктерін береді.
Сондай-ақ балық шаруашылығы субъектісі балықшы куәліктері мен орманшы куәліктерінің тіркеу журналын қағаз түрінде жүргізеді.
Балық шаруашылығы субъектісінің қызметкерлері балықшы куәліктерін сақтауға және жұмыс барысында өзімен бірге алып жүруге міндетті, ал орман қызметіне уәкілетті тұлға өз куәлігін сақтауға және оны міндеттерін орындау кезінде өзімен бірге ұстауға жауапты болады.
Куәлік жоғалған, бүлінген немесе қызметкердің аты-жөні өзгерген жағдайда, балық шаруашылығы субъектісінің қызметкері жазбаша өтініш береді.
Ескі куәлік балық шаруашылығы субъектісіне қайтарылып, оны тізімнен шығарып, жою үшін акт жасалады.
Жаңа куәлік дайын болғанға дейін, балық шаруашылығы субъектісі қызметкерге және орман қызметіне уәкілетті тұлғаға 30 күннен аспайтын мерзімге уақытша анықтама береді.
Куәлік жоғалған жағдайда, балық шаруашылығы субъектісі өтініш түскен күннен бастап 10 күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында оның жарамсыз деп танылғаны туралы хабарландыру жариялауға міндетті.
Жоғарыда көрсетілген жағдайларда жаңа куәлік өтініш берілген күннен бастап 30 күн ішінде рәсімделіп, беріледі.
Жарамсыз деп танылған немесе бүлінген куәліктер жойылып, жою актісі жасалады.
Сонымен қатар бекітілді:
- балықшы куәлігінің үлгісі;
- орманшы куәлігінің үлгісі.
Бұйрық 2025 жылғы 5 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.