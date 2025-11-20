#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Қоғам

Павлодарда дәрігерлер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 13:12 Фото: Zakon.kz
Елде тұмау өршіді. Әсіресе жұқпалы аурулар балалар арасында белең алған. Аймақтардағы эпидахуалды білу үшін өңірдегі тілшілеріміз байланысқа шықты.

Вирустық инфекция өршіп тұр. Павлодар мен Екібастұз қалаларында жедел жәрдемнің жүктемесін азайту үшін емханалар жанынан қосымша мобильдік топтар шығарылып жатыр.

Себебі вирустық инфекция биыл жылдағыдан 2 апта ерте тарап, сырқаттар саны күрт өскен. Сондықтан арнайы бригадалар кешкісін күшейтілген режимде кезекшілікке шығады, деп жазады qazaqstan.tv.

Қалыпты жағдайда тәулігіне 70-80 шақырту тіркелсе, қазір бұл көрсеткіш 400-ден асып кеткен. Ауырып жатқандардың 70 пайызы – балалар.

Негізінен 1 жастан 5 жасқа дейінгі сәбилер жиі ауырып жатыр. Мамандар вирустық инфекция шамамен екі аптадан соң әбден күшіне мініп, сосын ғана бәсеңдеуі мүмкін екенін айтады. Әдетте тұмаудың беті аяз түскен кезде бәсеңдейді ғой. Ал қазір жылымық.

Жамбылда жағдай қалай?

12 мектеп онлайн оқуға көшті

Таразда эпидемиялық ахуал өршуіне байланысты 12 мектеп онлайн оқуға көшті. Бұған дейін Талас және Меркі ауданындағы білім ұялары қашықтан оқуға ауысқан еді. Соңғы 10 күнде дәрігерлерге 50 мыңнан астам адам қаралған болса, олардың 80%-ы балалар. Қазір қаладағы мың адамға арналған жұқпалы аурулар ауруханасы 90%-ға толған. Төсек орындары жетіспегендіктен, жаңа түскен науқастар Жамбыл және Байзақ аудандарына жіберілуде. Ал 50-ден астам адамнан тұмаудың H3N2 штамы анықталған.

Қостанай облысындағы ахуал

Тәулігіне 800 бала вирус жұқтырған

Денсаулық сақтау басқармасының мәлеметінше, тәулігіне шамамен 800 баладан вирустық инфекция анықталуда. Сондықтан облыста барлығы 6000-нан аса оқушы мен медицина колледжінің студенттері қашықтан оқуға көшті. Ал көпшілік арасында Гонгконг тұмауы аталған вирусты аймақта 18 адам жұқтырған. 12-сі 14 жасқа дейінгі балалар. Бүгінде аймақтағы барлық инфекция бөлімдері 80%-ға толған. Жағдай ушықса, тағы қосымша төсек-орын қоюға мүмкіндік бар дейді мамандар. Ресейден тұмауға қарсы вакцинаның 80 000 дозасы сатып алынды. Бүгінде 77 мыңнан астам адам екпе салдырған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астананың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
13:50, 07 қараша 2024
Астананың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
Алматыда қар: коммуналдық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
11:13, 08 желтоқсан 2024
Алматыда қар: коммуналдық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
Алматыда электр қуаты сөніп қалды: апатты бригадалар күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
19:56, 28 наурыз 2024
Алматыда электр қуаты сөніп қалды: апатты бригадалар күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: