Өрттің алдын алу үшін тұрғын үйлер жаппай тексеріліп жатыр
Құзырлы мекеме өкілдері бүгін Шұбарсу ауылындағы әр үйдің пеші мен мұржасына үңіліп, электр сымдары мен газ қондырғыларына дейін жіті қарады. Кемшілік көп, деп жазады qazaqstan.tv.
Жүзге тарта маман. Төтенше жағдай мен газбен қамту мекемесі, полиция мен жедел жәрдем қызметінің мамандары Шұбарсу ауылына жиналды. Дәл осы елді мекенге таңдау түскені бекер емес. Бірнеше ай бұрын көмірдің иісіне уланып, екі бала қайтыс болды. 50 мыңға тарта тұрғыны бар ауылда табиғи газ жоқ. Түгел көмір жағады. Ас-су әзірлеуге газ баллонын пайдаланады.
"Шайды қойып кеткем, соның артындағы шлангасын ауыстырдым. Шлангасы ауыспаған екен. Соның салдарынан өрт шыққан да, атылып кетті ғой. Салдарынан мебельдердің барлығы жанып кеткен. Сыртқа шығып үлгердік. Сосын өшірдік, болмаса, ол да атылып кетер еді." Кәмшат Әбілқасымова, Шұбарсу ауылының тұрғыны
Қайғылы жағдайға көбіне тұрғындардың салғырттығы себеп дейді мамандар. Жұрт жылыту маусымына дайындалмайды, пеш пен мұржаны тазалауға мән бермейді. Мамандар бас сұққан келесі үйде де кемшілік анықталды. Кіреберістегі электр сымдары қолмен жалғанып, есептегіш құралы ашық-шашық тұр.
Әлеуметтік нысандарда да жағдай оңып тұрған жоқ. Шұбарсудағы ең үлкен балабақшаның от жағатын жерін көріп, мамандар жағасын ұстады.
"Көмір бізде жанғыш материал болып саналады. Жанғыш материалды қазандықтың қасына көп жинап қойған. Одан бөлек мына жерде ағаштар, бұйымдар басқа да жиһаздардың барлығын жинап тастаған екен. Осыны алуға қазір ұсыныс бердік. Электр ток көздерін пайдалану бойынша да бірқатар кемшілікті айттық." Жасұлан Айнабек, Түркістан облыстық ТЖД басқарма бастығының орынбасары
Үй иелері мен кәсіпкерлерге кемшілікті түзеуге мұрсат берілді. Ал тұрмысы төмен отбасылардың мұржаларын мамандар кейінге қалдырмай, өздері тазалады.
Жылыту маусымы басталғалы 34 мың үй тексеріліп, 10 мыңнан аса кемшілік анықталған. Тамыз айынан бері 392 өрт тіркеліп, 18 адам тілсіз жаудың кесірінен қаза тапқан. Сондықтан рейдтік шаралар әлі де жалғасады.