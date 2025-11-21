#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Қоғам

ШҚО-да полицейлер екі мал ұрлығының бетін ашты

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 12:04 Фото: pexels
ШҚО-да "Мал ұрысы" іс-шарасының қорытындысы бойынша ондаған заң бұзушылықтар анықталып, екі мал ұрлығы ашылды.

17-19 қараша аралығында Шығыс Қазақстан облысының аумағында республикалық "Мал ұрысы" жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді.

Аталған кезеңде полицейлер мал тасымалдау, сату және жаю саласындағы заң бұзушылықтарды анықтау бойынша жұмыстар жүргізілді.

Рейд тексерістерінің қорытындысы бойынша 27 заң бұзушылық фактісі тіркеліп, 57 ауыл шаруашылығы жануарларының иесі мал жаю ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Бұдан басқа, шара барысында бұрын жасалған екі мал ұрлығы дерегі ашылды. Ұлан ауданында еркін жайылымнан 2 бас ірі қара мал ұрланып, келтірілген шығын 2 000 000 теңгені құрады.

Сондай-ақ, дәл осындай жағдай Глубокое ауданында да орын алған. Қаскөйлер 1 бас ірі қара мал ұрлаған, қылмыстық әрекеттен келтірілген шығын 600 000 теңгені құраған.

Полиция мал иелеріне жануарларды дұрыс жаймағаны үшін жауапкершілік қарастырылғанын және осыған ұқсас құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін жаю және тасымалдау ережелерін сақтауды ескертеді

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қызылорда облысында мал ұрлығының 3 дерегі ашылды
12:42, 20 қараша 2025
Қызылорда облысында мал ұрлығының 3 дерегі ашылды
ІІМ: Үш күн ішінде ұрланған 900-ден астам мал иелеріне қайтарылды
09:13, 25 қараша 2024
ІІМ: Үш күн ішінде ұрланған 900-ден астам мал иелеріне қайтарылды
Ақмола облысында полицейлер алаяқтық фактісінің бетін ашты
10:17, 07 ақпан 2025
Ақмола облысында полицейлер алаяқтық фактісінің бетін ашты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: