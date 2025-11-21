#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Синоптиктердің болжамы: Қазақстанның ірі қалаларында алдағы күндері жел мен тұман болады

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний парк, парк осенью, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 14:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ерекше ауа райы болжамын ұсынды. Zakon.kz-тің хабарлауынша, 2025 жылғы 21–30 қараша аралығында Астана, Алматы және Шымкент тұрғындарын қандай ауа райы күтетінін айтты.

Астана

21 қараша: ала-бұлтты, кейде жауын (жаңбыр, қар), төменгі бұрқасын, көктайғақ, тұман. Жел 9–14 м/с. Түнде және күндіз +1…+3°С.

22 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде көктайғақ. Жел оңтүстік-шығыстан 5–10 м/с. Түнде -5…-7°С, күндіз 0…+2°С.

23 қараша: ала-бұлтты, күннің екінші жартысында жаңбыр. Желдің соққысы 20 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +5…+7°С.

24 қараша: ала-бұлтты, кейде жауын (жаңбыр, қар), көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан 9–14 м/с, соққысы 15–20 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз 0…+2°С.

25 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, күндіз соққысы 15–20 м/с. Түнде -3…-5°С, күндіз +1…+3°С.

26 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Жел батыстан, солтүстік-батыстан 9–14 м/с, түнде соққысы 15–20 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +2…+4°С.

27 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде 0…+2°С, күндіз 0…+2°С.

28 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Күндіз желдің соққысы 15–18 м/с. Түнде -4…-6°С, күндіз 0…+2°С.

29 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде -3…-5°С, күндіз 0…+2°С.

30 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Жел 15–20 м/с. Түнде -5…-7°С, күндіз -2…+4°С.

Алматы

21 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде және таңертең тұман. Түнде +2…+4°С, күндіз +12…+14°С.

22 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде +3…+5°С, күндіз +11…+13°С.

23 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Жел 3–8 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +9…+11°С.

24 қараша: ала-бұлтты, кейде жаңбыр. Желдің соққысы 15 м/с. Түнде +2…+4°С, күндіз +12…+14°С.

25–26 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде 0…-2°С, күндіз +14…+16°С.

27 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде 0…-2°С, күндіз +10…+12°С.

28–30 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Жел әлсіз болуы мүмкін. Түнде 0…+2°С, күндіз +13…+15°С.

Шымкент

21 қараша: ала-бұлтты. Түнде -1…+1°С, күндіз +14…+16°С.

22–23 қараша: ала-бұлтты. Жел 13 м/с. Түнде +1…+3°С, күндіз +16…+18°С.

24–26 қараша: ала-бұлтты. Түнде +2…+4°С, күндіз +15…+17°С.

27 қараша: ала-бұлтты. Желдің соққысы 13 м/с. Түнде +3…+5°С, күндіз +16…+18°С.

28–30 қараша: ала-бұлтты. Жел оңтүстік-батыстан шығысқа қарай 8–13 м/с. Түнде +1…+3°С, күндіз +13…+15°С.

Шымкентте айдың соңына дейін жауын-шашын күтілмейді.

Метеорологтар бұған дейін, 2025 жылғы 21 қарашада, бүкіл елде тұман болатынын хабарлаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
