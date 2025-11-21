Синоптиктердің болжамы: Қазақстанның ірі қалаларында алдағы күндері жел мен тұман болады
Астана
21 қараша: ала-бұлтты, кейде жауын (жаңбыр, қар), төменгі бұрқасын, көктайғақ, тұман. Жел 9–14 м/с. Түнде және күндіз +1…+3°С.
22 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде көктайғақ. Жел оңтүстік-шығыстан 5–10 м/с. Түнде -5…-7°С, күндіз 0…+2°С.
23 қараша: ала-бұлтты, күннің екінші жартысында жаңбыр. Желдің соққысы 20 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +5…+7°С.
24 қараша: ала-бұлтты, кейде жауын (жаңбыр, қар), көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан 9–14 м/с, соққысы 15–20 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз 0…+2°С.
25 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, күндіз соққысы 15–20 м/с. Түнде -3…-5°С, күндіз +1…+3°С.
26 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Жел батыстан, солтүстік-батыстан 9–14 м/с, түнде соққысы 15–20 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +2…+4°С.
27 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде 0…+2°С, күндіз 0…+2°С.
28 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Күндіз желдің соққысы 15–18 м/с. Түнде -4…-6°С, күндіз 0…+2°С.
29 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде -3…-5°С, күндіз 0…+2°С.
30 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Жел 15–20 м/с. Түнде -5…-7°С, күндіз -2…+4°С.
Алматы
21 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде және таңертең тұман. Түнде +2…+4°С, күндіз +12…+14°С.
22 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде +3…+5°С, күндіз +11…+13°С.
23 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Жел 3–8 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +9…+11°С.
24 қараша: ала-бұлтты, кейде жаңбыр. Желдің соққысы 15 м/с. Түнде +2…+4°С, күндіз +12…+14°С.
25–26 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде 0…-2°С, күндіз +14…+16°С.
27 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Түнде 0…-2°С, күндіз +10…+12°С.
28–30 қараша: ала-бұлтты, жауынсыз. Жел әлсіз болуы мүмкін. Түнде 0…+2°С, күндіз +13…+15°С.
Шымкент
21 қараша: ала-бұлтты. Түнде -1…+1°С, күндіз +14…+16°С.
22–23 қараша: ала-бұлтты. Жел 13 м/с. Түнде +1…+3°С, күндіз +16…+18°С.
24–26 қараша: ала-бұлтты. Түнде +2…+4°С, күндіз +15…+17°С.
27 қараша: ала-бұлтты. Желдің соққысы 13 м/с. Түнде +3…+5°С, күндіз +16…+18°С.
28–30 қараша: ала-бұлтты. Жел оңтүстік-батыстан шығысқа қарай 8–13 м/с. Түнде +1…+3°С, күндіз +13…+15°С.
Шымкентте айдың соңына дейін жауын-шашын күтілмейді.
Метеорологтар бұған дейін, 2025 жылғы 21 қарашада, бүкіл елде тұман болатынын хабарлаған еді.