#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Қоғам

Тоқаев үкіметке жаңа Салық кодексінің кейбір нормаларын мұқият саралауды тапсырды

Налоговый кодекс РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 14:20 Фото: Zakon.kz
Президент еліміздің бизнес қауымдастығы өкілдерін марапаттау шарасында Үкіметке кәсіпкерлердің жаңа Салық кодексінің кейбір нормаларын іске асыру мәселесіне қатысты өтініштерін мұқият саралауды тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысының айтуынша, өзіне бизнес тарапынан жаңа Салық кодексінің кейбір нормаларын іске асыру мәселесіне қатысты өтініштер түсіп жатыр.

"Өтініштердің мазмұны баршаға мәлім, олар бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануда. Үкімет оларды мұқият саралап, ақылға қонымды шешім табады деп ойлаймын. Анығын айтқанда, басқа жол жоқ. Бұл – мемлекеттік ауқымдағы міндет",- деді ол.

Сонымен қатар, салықтық әкімшілендіруді жетілдіруге баса мән беру қажет екенін атап өтті.

"Аталған мәселені цифрлық құралдар арқылы шешу кәсіпкерлерді алаңдатып отырған көптеген түйткілдің түйінін тарқатуға мүмкіндік береді. Келесі жылы Қазақстандық тауар өндірушілер реестрі мен Тауарлардың ұлттық каталогы енгізілетінін де ескеруге тиіспіз. Жаңадан іске қосылатын бұл тетіктер кейбір кәсіпорындардың мемлекеттік сатып алу байқауларында негізсіз артықшылыққа ие болу мәселесін реттеуге ықпал етуі керек. Үкімет "Атамекен" палатасымен бірге осы жылдың соңына дейін бизнес-қоғамдастыққа зияны тимейтін жаңа нормалар енгізуді қамтамасыз еткені жөн". Президент

Бұған дейін мемлекет басшысы ксіпкерлерді қолдау үшін ыңғайлы цифрлық экожүйе қалыптастыру қажет екенін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қ.Тоқаев жаңа Салық кодексінің жобасына қатысты жан-жақты талқылау жүргізуді тапсырды
11:46, 02 қыркүйек 2024
Қ.Тоқаев жаңа Салық кодексінің жобасына қатысты жан-жақты талқылау жүргізуді тапсырды
ҚР жаңа Салық кодексінің жобасы жарияланды
19:57, 21 маусым 2024
ҚР жаңа Салық кодексінің жобасы жарияланды
Тоқаев Үкіметке шағын бизнесті қолдаудың бірыңғай бағдарламасын жедел әзірлеуді тапсырды
14:18, Бүгін
Тоқаев Үкіметке шағын бизнесті қолдаудың бірыңғай бағдарламасын жедел әзірлеуді тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: