Қоғам

Қостанайдағы мектептерде "қашықтан оқыту" қашан тоқтатылады

Қостанайдағы мектептерде "қашықтан оқыту" қашан тоқтатылады

07.12.2025 14:03
Эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталуына байланысты Қостанай мектептері 2025 жылғы 8 желтоқсаннан бастап дәстүрлі оқыту форматына оралады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы қала білім бөлімі мәлімдеді.

"ЖРВИ мен тұмау жұқтырудың азаюы және эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталуына байланысты 8 желтоқсан дүйсенбіден бастап Қостанайдағы барлық білім беру ұйымына оқыту дәстүрлі (офлайн) форматта қайта басталады", - делінген хабарламада.
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қар мен көктайғақ: синоптиктер дүйсенбіде ауа райы қолайсыз болатынын ескертті
15:52, Бүгін
15:52, Бүгін
Қар мен көктайғақ: синоптиктер дүйсенбіде ауа райы қолайсыз болатынын ескертті
ЖРВИ мен тұмау өршіп, Қостанайда барлық мектеп қашықтан оқыту форматына көшірілді
21:12, 24 қараша 2025
21:12, 24 қараша 2025
ЖРВИ мен тұмау өршіп, Қостанайда барлық мектеп қашықтан оқыту форматына көшірілді
Қазақстанда ЖРВИ мен тұмаудың өршуіне байланысты 132 мектеп қашықтан оқыту форматына көшірілді
16:20, 19 қараша 2025
16:20, 19 қараша 2025
Қазақстанда ЖРВИ мен тұмаудың өршуіне байланысты 132 мектеп қашықтан оқыту форматына көшірілді
