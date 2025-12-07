Қостанайдағы мектептерде "қашықтан оқыту" қашан тоқтатылады
Эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталуына байланысты Қостанай мектептері 2025 жылғы 8 желтоқсаннан бастап дәстүрлі оқыту форматына оралады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы қала білім бөлімі мәлімдеді.
"ЖРВИ мен тұмау жұқтырудың азаюы және эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталуына байланысты 8 желтоқсан дүйсенбіден бастап Қостанайдағы барлық білім беру ұйымына оқыту дәстүрлі (офлайн) форматта қайта басталады", - делінген хабарламада.
