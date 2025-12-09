ШҚО-да полицейлер талапқа бағынбаған жүргізушіні тоқтатты
Рейд кезінде инспекторлар 22 тоннадан астам дизель отынын тасымалдап келе жатқан SHACMAN SX3000 автоцистернаны тоқтатты.
Көлік тізгінінде 49 жастағы облыс тұрғыны отырған. Полицейлер жүргізушінің масаң күйде болуы мүмкін деген күдік тудырған белгілерін байқап, оны міндетті түрде медициналық куәландырудан өтуге шақырды.
Алайда жүргізуші полиция қызметкерлерінің заңды талабына бағынудан бас тартқан. Осыған байланысты оған ішкі істер органдары өкілдерінің заңды талабына бағынбау және масаң күйде болу фактісін анықтау мақсатындағы медициналық куәландырудан жалтару деректері бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды.
Жиналған материалдар тиісті шешім қабылдау үшін сотқа жолданды. ШҚО полиция департаменті полицейлердің заңды талабын орындамау жол қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіретінін, әсіресе қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде жол жүрісі қағидаларын қатаң сақтау — қауіпсіздікті қамтамасыз етудің басты шарттарының бірі екенін еске салады.