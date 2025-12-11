Қазақстанда жүкті әйелдер үшін МӘМС қалай жұмыс істейді
Осы және басқа да жиі қойылатын сұрақтарға Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының (ӘМСҚ) ресми өкілі Забира Оразалиева жауап берді.
Мен жұмыс істеймін. Жарна төлеуім керек пе?
Егер сіз ресми түрде жұмыс істесеңіз, жарнаны сіз үшін жұмыс беруші төлейді:
2% – жалақыңыздан ұсталады;
3% – жұмыс берушінің өз қаражаты есебінен төленеді.
Декретке шыққанға дейін осы міндеттемелер сақталады.
Мен жұмыс істемеймін және жеке кәсіпкер емеспін. Жарна керек пе?
Жоқ. Жұмыс істемейтін жүкті әйелдер үшін жарнаны мемлекет төлейді – олар жеңілдік санатына жатады.
Статус алу үшін өз емханаңызда жүктілік бойынша есепке тұру жеткілікті. Мәліметтер жүйеге жіберілген соң "сақтандырылған" мәртебесі автоматты түрде беріледі.
Мен жеке кәсіпкермін, бірақ табыс жоқ. Жеңілдікке іліне аламын ба?
Жоқ. Жеңілдік тек жұмыс істемейтін әйелдерге ғана беріледі.
Егер Жеке кәсіпкерлік ресми түрде тоқтатылмаса, табыс көрсетілмесе де, сіз кәсіпкер ретінде жарна төлеуге міндеттісіз – 2025 жылы оның мөлшері 5 950 теңге.
Жеңілдік алу үшін жеке кәсіпкерлікті жабу немесе ресми түрде тоқтату қажет.
Неліктен менде жеңілдік статусы жоғалып кетті?
Егер жүйе міндетті зейнетақы және әлеуметтік жарналардың түскенін көрсе, жеңілдік тоқтатылады – бұл сізде табыс пайда болғанын білдіреді.
Көбіне бұл Жеке кәсіпкерлік тіркеуге немесе белсенді жұмысқа байланысты болады. Статусты қайтару үшін Жеке кәсіпкерлік қызметін тоқтату керек.
Жүктілік кезінде МӘМС сақтандыруы қажет пе
Иә. Жүктілік пен босануға байланысты медициналық көмектің көп бөлігі МӘМС пакетіне кіреді:
- жұмыс істейтін әйелдер – жұмыс беруші есебінен;
- жеке кәсіпкерлер – өз жарналары арқылы;
- жұмыс істемейтіндер – мемлекет есебінен.
Қашан және қайда есепке тұру керек
Жүктілік бойынша есепке тұру тіркелген емханада жүргізіледі, тұрғылықты мекенжайы бойынша.
Оны жүкті әйелдің 12 апталық кезеңге дейін жасау қажет.
Есепке кім қояды
Әйел акушер-гинекологқа өз емханасында жүгіне алады. Қабылдау МӘМС аясында жүргізіледі.
Егер болашақ ана әлі сақтандырылмаған болса, ол жалпы практика дәрігеріне немесе акушерге жүгіне алады – бұл тегін медициналық көмек көлеміне кіреді.
"Есепке тұрғаннан кейін және кірісі жоқ болса, әйел автоматты түрде жеңілдік мәртебесін алады", – деп түсіндірді Забира Оразалиева.
Жүктілерге қолжетімді қызметтер
Жүкті әйелдер мыналарды алады:
- дәрігер бақылауы;
- жүктілік мерзіміне сәйкес зертханалық анализдер;
- пренаталды скринингтің үш кезеңі (УДЗ + анализдер);
- профильді мамандардың кеңестері;
- қажет болса стационарға жіберу.
"Барлық қызметтер тегін көрсетіледі – кепілдендірілген тегін медициналық көмек (ГОБМП) және МӘМС шеңберінде", – деді Забира Оразалиева.
Бұған дейін Қазақстанда балаларға брекет орнату МӘМС бойынша мүмкін бе екені хабарланған болатын.