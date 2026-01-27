Қазақстанда кейбір азаматтар үшін МӘМС жарнасы мемлекет есебінен төленеді
Фото: pixabay
2026 жылғы 27 қаңтарда Жамбыл филиалы Қоғамдық медициналық сақтандыру қорының қызметкерлері Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесінде кімдер жарна төлеуден босатылатынын және олар үшін жарнаны кім төлейтінін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған ақпаратқа сәйкес, 16 категория азамат үшін МӘМС жүйесіне жарнаны мемлекет төлейді.
Оларға мыналар жатады:
- Балалар;
- Жұмыс істемейтін жүкті әйелдер (егер соңғы екі айда олардың зейнетақы және әлеуметтік жарналары аударылмаған болса);
- Үш жасқа дейінгі баланың бір заңды өкілі – жұмыс істемейтін ата-ана;
- Жүктілік және босану демалысында, жаңа туған баланы асырап алу демалысында, сондай-ақ баланы үш жасқа дейін күту демалысында жүрген жұмыс істемейтін адамдар;
- Мүгедек баланы күтіп отырған жұмыс істемейтін адамдар;
- Бірінші топтағы мүгедекті күтіп отырған жұмыс істемейтін адамдар;
- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы алатындар, соның ішінде Ұлы Отан соғысының ардагерлері;
- Сот үкімі бойынша қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жазасын өтеп жатқан адамдар (минималды қауіпсіздік мекемелерінен басқа);
- Тексеру изоляторларында отырғандар, сондай-ақ қамаудағы шара қолданылған жұмыс істемейтін адамдар;
- Жұмыс істемейтін қаңғыбас адамдар;
- "Алтын алқа", "Күміс алқа" марапатталған көпбалалы аналар, бұрын "Батыр ана" атағына ие болғандар, сондай-ақ "Ана даңқы" орденінің I және II дәрежесімен марапатталғандар;
- Мүгедектер;
- Орта, техникалық және кәсіби, жоғары және жоғарыдан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттер;
- Мемлекеттік адресаттық әлеуметтік көмек алатын жұмыс істемейтін адамдар;
- Ресми тіркелген жұмыссыздар (2026 жылдан бастап олардың жарналары әкімдіктер арқылы төленеді);
- 2026 жылдан бастап МӘМС жүйесінде жергілікті бюджет қаражаты есебінен дағдарыстық және шұғыл деңгейдегі тұрмыстық жағдайдағы адамдар (D және E категориялары), сондай-ақ ресми тіркелген жұмыссыздар сақтандырылады – жергілікті атқарушы органдар есебінен.
Еске салсақ, бұған дейін Алматы облысы бойынша Қоғамдық медициналық сақтандыру қоры филиалы МӘМС жүйесіне аударылатын жарналар қайда кететінін және медициналық қызметтерді пайдаланбаған жағдайда олармен не болатынын түсіндірген болатын.
